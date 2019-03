Energiesparmesse in Wels eröffnet: „Das fossile Zeitalter ist vorbei“

Die 35. Welser Energiesparmesse hat gestern für die zu erwartenden rund 95.000 Besucher ihre Pforten geöffnet. Zur feierlichen Eröffnung kam dabei auch viel Politprominenz, allen voran Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, die zum Messeauftakt auch gleich eine Ankündigung mitbrachte: „Das fossile Zeitalter ist vorbei. Wirtschaftswachstum und Klimaschutz ist nicht als Widerspruch zu sehen.

Mit der Verlängerung des ,Raus aus dem Öl’-Bonus kann man sich auch 2019 bis zu 5000 Euro für den Heizkesseltausch abholen. Bei einer zusätzlichen Sanierungsmaßnahme sind sogar bis zu 10.000 Euro möglich.“ Für diesen Bonus stehen heuer rund 42 Millionen Euro zur Verfügung. Dieser gilt laut Köstinger als unmittelbare Umsetzungsmaßnahme für die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie 2030.

Insgesamt 13.900 Euro an Förderung möglich

Der Bund ergänzt somit die Aktivitäten des Landes OÖ in diese Richtung: Insgesamt gibt es nämlich für den Ersatz einer Ölheizung durch eine Pelletsheizung oder Wärmepumpe oder einen Fernwärmeanschluss, verbunden mit einer Öltankentsorgung, bis zu 3900 Euro Landesförderung. Mit allen Förderungen zusammengenommen könnte man also, zumindest theoretisch, bis zu 13.900 Euro an Bundes- und Landesförderungen bekommen – sofern eben auch eine zusätzliche Sanierungsmaßnahme gesetzt wird.

Aber auch ohne diese würden sich am Papier insgesamt noch 8900 Euro Fördermittel lukrieren lassen. Rund 100.000 Haushalte sind derzeit in Oberösterreich noch mit Ölheizungen ausgestattet. Bereits ab 1. September dürfen ja in OÖ Neubauten nur noch mit nachhaltigen Heizungsanlagen ausgestattet werden.

Wandel soll wirtschafts- und sozialverträglich sein

Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner sprach bei der Eröffnung von einer Win-win-win-Situation für Unternehmen, Häuslbauer und die Umwelt: „Der Wandel in der Energiepolitik muss wirtschafts- und sozialverträglich vonstatten gehen. Deshalb müssen wir schauen, dass wir in OÖ unsere Klein-, Mittel- und Großbetriebe nicht überfordern, aber fordern dürfen wir sie – denn wir haben natürlich auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung.“ In Zeiten von Klimawandel und E-Mobilität betonte auch LH-Stv. Manfred Haimbuchner diesbezüglich das wachsende Potenzial der heimischen Unternehmen. Auf rund 65.000 Quadratmetern bietet die Energiesparmesse Wels mit ihren 800 Ausstellern aus elf Nationen noch bis Sonntag Abend den Besuchern eine vollständige Marktübersicht und Fachveranstaltungen zu den Themen Bau, Bad und Sanitär wie auch für Heizung und Energie.