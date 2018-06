Energische Hanna, geduldiger Danilo

Von Ingo Rickl

Vor fünf Jahren begann auf Wunsch und mit dem Geld der EU eine musikdramatische Kooperation zwischen Österreich und Bayern. In Zell an der Pram lockten die Melodien von Johann Strauss‘ Operette „Wiener Blut“ die Fans der leichten Muse erstmals zur Pramtaler Sommeroperette. Diese wurden dann in Bayern genossen. In Zell folgten Millöckers „Gasparone“, Falls „Der fidele Bauer“ und Linckes „Frau Luna“, ehe man nun in Zusammenarbeit mit dem Theater an der Rott in der 12.000-Seelen-Gemeinde Eggenfelden wieder und intensiver mit Bayern kooperiert. Damals wie heute ist der Münzkirchener Harald Wurmsdobler Intendant, gemeinsam mit der veranstaltenden „sINNfonietta“ die Seele des Unternehmens. So darf man von einer bereits in Eggenfelden erfolgreichen „Lustigen Witwe“ berichten, deren Komponist Franz Lehár vor 70 Jahren in Bad Ischl gestorben ist.

Inszeniert wurde die „Lustige Witwe“ von der vielseitigen Manuela Kloibmüller: sehr farbig, ein wenig keck, was die gesellschaftlichen Verbindungen der Gesandtschaft Pontevedros in Paris betrifft, und ein wenig zu lasch in der Personenführung. Vor allem in den Dialogen und Duetten zwischen Hanna und Danilo ist Luft nach oben.

Treppe verursacht viel Akrobatik

Die Ausstattung von Nina Ball stellt eine Monstertreppe auf die kleine Bühne im Schlosshof. Diese Treppe verursacht in allen drei Akten viel Akrobatik seitens des Ensembles, wobei der als Njegus exzellente Kammersänger Josef Forstner Schwerarbeit verrichtet. Die Kostüme für Hanna sind personengerecht, doch nicht stimmungsfördernd, jene des erstmals antretenden Chores „chor&more“ pop- artig-ironisch. Einziger Einwand bezüglich der auch als Tänzerinnen figurierenden Chordamen: Bitte, versucht nicht, diese als Grisetten zu verkaufen. Das sind sie optisch nicht.

Intendant Harald Wurmsdobler schlüpft höchstpersönlich in das Kostüm des vornehmlich im Pariser Maxim verkehrenden Weiberhelden Danilo Danilowitsch. Ein Held dieser Güte — denken wir etwa an Johannes Heesters — ist er sicher nicht. Er ist ein sympathischer Vertreter des Tenorfaches, jedoch kein temperamentvoller Bonvivant. Dennoch lieben ihn alle, natürlich auch Gabriele Rösel als Hanna Glawari. Sie ist zu einer Komödiantin gereift, die stimmlich und mit energischer Darstellungskraft alle Facetten dieser Hanna in sich trägt: Eine tolle Leistung für eine hierzulande wenig bekannte Sängerin, die für die Diva des Pramtales, die schwangere Eva Maria Kumpfmüller, einsprang.

Ein in jeder Hinsicht glückliches Ende

Anna Maria Auzinger ist die zarte, weniger in ihren Mann als in den Pariser Camille de Rosillon verliebte Valencienne. Kein Wunder, dass sich in dieser schwierigen Tenor-Partie Martin Mairinger intensiv und mit Erfolg bemüht, Valen- cienne zwischen zwei Treppen im Pavillon zu verführen. Armin Stockerer ist Valenciennes Gatte Baron Mirko Zeta. Er verzeiht seiner Gattin leichter, weil er die Pleite des Vaterlands durch Danilowitsch abwehren konnte. So gibt es also in jeder Hinsicht ein glückliches Ende.

Das gesamte Pramtaler Unternehmen wird von der „sINNfonietta“, dem Salonorchester der Region, unter dem Dirigenten Gerald Karl meisterhaft begleitet, nein: musikalisch gestaltet. Kompliment!

Das Publikum zeigt sich von der Vorstellung mehr als angetan. Nächstes Jahr wird Carl Michael Ziehrers Meisteroperette „Die Landstreicher“ die Operettenfreunde nach Zell an der Pram locken.