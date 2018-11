Engelhartszell bekommt Jufa-Hotel

Von Christoph Steiner

Die Marktgemeinde Engelhartszell im Bezirk Schärding soll bald ein neues Hotel bekommen. Die Jufa-Gruppe, die bereits zwei Hotels in Oberösterreich in Spital am Pyhrn und im Almtal betreibt, will dort zum dritten Mal andocken. Als Standort wurde ein Platz an der Donau unmittelbar bei der Schiffsanlegestelle gewählt, bestätigt Jufa-Chef Gerhard Wendl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Entsprechende Gespräche mit Investoren wurden bereits geführt, Wendl ist zuversichtlich bis kommenden Sommer auch alle Behördengänge und Bewilligungen hinter sich gebracht zu haben. Nach Baubeginn nächstes Jahr wird die Eröffnung ist für spätestens Anfang 2021 anvisiert.

68 Zimmer, offen für alle

68 Zimmer wird das neue Hotel haben, der Fokus soll auf Familien mit Kindern gelegt werden. Daneben soll es aber auch eine Station für Radfahrer geben und wie bei Jufa üblich, die Gaststätte auch der Bevölkerung offen stehen. Auf der Fläche, auf der das Hotel errichtet werden soll, befindet sich derzeit noch eine Wiese mit Spielmöglichkeiten für Kinder. Diese sollen attraktiviert, in das Gesamtprojekt integriert und dann der Bevölkerung weiterhin offen stehen, betont Wendl.