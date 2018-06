England bejubelte Last-Minute-Erfolg

England zählt bei der Weltmeisterschaft in Russland zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten, eine große Fußball-Nation ist der Weltmeister von 1966 aber allemal. Die reihte sich bei der Endrunde 2018 in die Reihe der Top-Teams ein, die sich gegen einen defensiv orientierten, kompakten, gut organisierten Gegner schwer tun. Schlussendlich sprang für die „Three Lions“ in der Gruppe G in Wolgograd gegen Tunesien in letzter Minute doch noch ein 2:1 (1:1) heraus. Mit viel Bauchweh.

Dabei begannen die Briten stürmisch und setzten die Afrikaner von Anpfiff weg unter Druck. Zunächst scheiterte Jesse Lingard (3.) an Keeper Mouez Hassen, der wenig später verletzt ausscheiden musste, dann verfehlte Raheem Stirling nach Vorlage von Lingard das leere Tor (4.). Die logische Folge der frühe Führungstreffer durch Kane, der nach einem Kopfball von John Stones und toller Parade von Hassen zur Stelle war (11.). Auch in der Folge ließen die Europäer beste Chancen aus, etwa durch Lingard (24.). Das sollte sich rächen, denn nach einem Zweikampf von Kyle Walker mit Ben Youssef gab der Referee überraschend Elfmeter. Eine harte, ja fragwürdige Entscheidung. Doch Sassi ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (35.) und stellte auf 1:1, obwohl Keeper Pickford im richtigen Eck war.

Es wäre beinahe der Endstand gewesen, denn Stones (39.) und Lingard (43., 44.) zunächst noch die besten Möglichkeiten, nach dem Seitenwechsel fiel England dann fast nichts mehr ein. Doch eine Standardsituation, die Kane per Kopfball abschloss, rettete den Favoriten (91.) am letzten Abdruck.

