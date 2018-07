England durchbrach endlich Elfer-Fluch

Von Roland Korntner

Ein englischer Fan hat sich bei der WM in Russland, so berichtete Ö3, schon ein Tattoo stechen lassen mit dem Schriftzug „Weltmeister 2018“. Seinen Optimismus begründete er nicht nur mit den in der Vorrunde gezeigten Leistungen, sondern auch auf statistischen Fakten. Genauer gesagt auf einen Vergleich mit dem Jahr 1966, als die Briten sich zum bisher einzigen Mal die WM-Krone aufsetzten. Damals wurde nämlich Manchester City Meister, Chelsea nur Fünfter und Burnley qualifizierte sich für den Europacup, wie er anmerkte. Alles Ereignisse, die auch 2018 eingetreten sind. Einziger Schönheitsfehler damals: Manchester City wurde nur in der zweiten Liga Meister. Das (zumindest vorläufige) Manko anno 2018: Die Engländer stehen erst im Viertelfinale. Das haben sie nach hartem Kampf gegen Kolumbien und einem 4:3 im Elferschießen erreicht, womit der Traum vom zweiten WM-Titel weiterlebt. Nächster Gegner ist am Samstag Schweden.

Die „Three Lions“ machten es sich aber unnötig schwer, denn lange Zeit lief trotz durchwachsener Leistung alles nach Plan: Harry Kane, der seinen bereits dritten Elfer bei diesem Turnier verwertete (57.) und damit schon bei sechs Toren hält, stellte auf 1:0. Drei Minuten zuvor war er nach einem Eckball von Sanchez gefoult worden, der oft unsouveräne Schiedsrichter Geiger (USA) entschied sofort und zurecht auf Strafstoß.

Danach hatten die Engländer das Geschehen vorerst weiter unter Kontrolle, ehe die Kolumbianer in der Schlussphase doch noch aufkamen. Erst ballerte Cuadrado (82.) drüber, dann köpfte Mina (93.) sein Team tatsächlich in die Verlängerung.

Bitter für die Briten, denn nach Foul von Sanchez an Lingard (76.) hätte es einen zweiten Penalty geben müssen. Weil die Verlängerung trotz Chancen auf beiden Seiten torlos blieb, gab es dann als finalen Entscheidung das dritte Elferschießen dieser WM.

Mit dem Happy End für dEngland, das im vierten Anlauf erstmals bei einer WM in so einem Showdown die Oberhand behalten sollte.

Damit fehlen „nur“ noch drei Schritte zum Titel. Ein englischer Fan würde sich darüber wohl ganz besonders freuen. Denn sonst kann er sich schon mal für die TV-Sendung „Horror Tattoos — Wir retten deine Haut“ anmelden…