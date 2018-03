Enormer Anstieg im Pflegebedarf

Es zeichnen sich gravierende Umwälzungen in der oö. Bevölkerungsentwicklung ab und die Politik muss darauf schnell reagieren: das ist der Tenor nach der Fachtagung des OÖ Seniorenbundes (SB) am Mittwoch zur Zukunft der Pflege in den Linzer Redoutensälen. Eines ist dabei für SB-Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer klar: Auch in Zukunft muss Älteren der Zugang zu optimaler Pflege unabhängig vom Einkommen offenstehen und das Netzwerk der familiären Pflege muss unterstützt und damit abgesichert werden — wobei aber an einem Ausbau der Seniorenzentren auch in den kommenden Jahren kein Weg vorbeiführen werde.

126.000 Pflegebedürftige

Ausgangspunkt der gestrigen Analysen und Diskussionen mit 120 SB-Funktionären war zunächst die Prognose, wonach in OÖ bis 2050 die Zahl der Über-80-Jährigen von derzeit rund 70.000 auf dann 180.000 rasant ansteigen wird. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird schon bis 2040 von knapp 80.000 auf dann knapp 126.000 ansteigen. Die Expertin des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, Ulrike Famira-Mühlberger, geht aufgrund dieser Umwälzungen davon aus, dass die Ausgaben von Land OÖ und Gemeinden für die Pflegeversorgung bis 2025 gegenüber 2015 um 49 Prozent und bis 2050 um 407 Prozent zunehmen werden. Gleichzeitig verweist die Wissenschafterin aber auf die großen volkswirtschaftlichen Vorteile durch Pflege-Ausgaben. Insgesamt hängen damit in OÖ nämlich laut WIFO-Studie 840 Millionen Euro an Wertschöpfung und 17.500 Arbeitsplätze zusammen. „Dies sei all jenen ganz eindrücklich vermittelt, die Pflege immer nur mit Kosten und Belastung verbinden. Volkswirtschaftlich sind Ausgaben für Pflege genauso produktiv wie andere Ausgaben!“, betont SB-Obmann Pühringer.

Forderungspaket kommt

Er kündigte gestern gleich an, die Fachtagung und ihre Ergebnisse werden eine Fortsetzung finden. Und zwar in einem Forderungsprogramm, das bis zum Sommer erarbeitet wird. Kernpunkte darin laut Pühringer: Mehr Prävention um Schutz der Gesundheit, Sicherung des Personalstandes in den Pflegediensten, laufende Weiterbildung der Pflegekräfte, Forcierung mobiler Angebote, Unterstützung pflegender Angehöriger, Masterplan für den Ausbau der Heime, Ausbau des Hospiz- und Palliativ-Netzwerkes. Und: All das, so Pühringers Appell an Bund und Land, versehen mit einer „verlässlichen Finanzierung“.