Entdeckungsreise ins Ohr

Gleich drei Museen in Österreich, Deutschland und der Schweiz beschäftigen sich in Ausstellungen mit dem Hören und dem menschlichen Hochleistungsorgan. Wissenswertes zum Thema Hören gibt es im MED-EL ScienceCenter „Audioversum“ in Innsbruck, in der „Hör-Werkstatt“ des Deutschen Museums in München sowie im Rahmen der Sonderausstellung „Unterwegs im Ohr“ im naturhistorischen Museum in Basel.