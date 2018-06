Ente gut, alles gut: Bio erobert OÖ

Von Andreas Huber

Gegenüber Hühner- und Putenfleisch fristet die Ente – bis auf wenige Wochen im Jahr – in Österreich eher ein Schattendasein. Geht es nach der Eiermacher GmbH aus Kremsmünster, so soll sich das nun ändern: Ziel des Unternehmens ist es, ganzjährig ein qualitativ hochwertiges, regional in Österreich produziertes Bio-Entenfleisch anzubieten – und zwar nicht nur für regionale Fleischereien, Bioläden und die Gastronomie, sondern seit neuestem auch für große Handelsketten. Die Bio-Ente ist seit Mai österreichweit bei Interspar erhältlich. Ab Herbst soll es auch gezielt Aktionen beim Lebensmitteldiskonter Hofer geben. Die Eiermacher GmbH ist damit die erste und bisher einzige Bio-Entenproduktion im deutschsprachigen Raum – und auch gleichzeitig die größte Bio-Entenproduktion in Europa. Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger zeigt sich beim Lokalaugenschein angetan: „Ein innovativer Gedanke, der hier erfolgreich umgesetzt wurde, regionale Investitionen ermöglicht hat und Arbeitsplätze im ländlichen Raum schafft und sichert.“ Das Projekt „Bio-Ente“ startete 2017, nach und nach baute man Infrastruktur und Partnerbetriebe auf. Zwei Bio-Betriebe in Oberösterreich halten die Elterntiere. Es gibt zudem die Partnerbrüterei in Schlierbach sowie zwölf Mastbetriebe in OÖ und NÖ. Diese investierten zwischen 300.000 und 700.000 Euro in den laufenden Betrieb. Die Schlachtung erfolgt nach sieben Wochen am betriebseigenen und bio-zertifizierten Schlachthof in Baumgartenberg. Fünf Millionen Euro wurden von der Eiermacher GmbH in die neue Verarbeitungs- und Verpackungshalle in Kremsmünster investiert. Derzeit produziert man 3000 Tiere pro Woche – das mittelfristige Ziel liegt bei 6000 Tieren.

Glückliche Enten

„Unsere Bio-Entenküken werden von unseren Bauern in hellen Ställen mit Tageslicht, Auslauf und Bademöglichkeiten gemästet. Wir setzen bewusst auf Regionalität und artgerechte Haltung“, so Manfred Söllradl, Geschäftsführer der Eiermacher GmbH. Im Kühlregal erkenne man die Bio-Enten an der grünen Box mit einem „Einfach Ente“-Logo, führt Söllradl aus.