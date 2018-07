Bestätigt durch die von Justizminister Josef Moser (ÖVP) angekündigte Verfassungsänderung zur Bereinigung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sieht sich der frühere Bundesratspräsident Gottfried Kneifel (ÖVP), der in seiner letzten Präsidentschaft 2015 in Wien für eine „Entflechtung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern“ geworben hatte. Schon damals sprach sich Kneifel konkret dafür aus, die Mitsprache des Bundes bei der Bestellung von Landesamtsdirektoren aufzuheben und im Gegenzug dafür die Mitsprache der Länder bei der Gerichtssprengelorganisation aufzugeben. Generell hielt es Kneifel für möglich und sogar wünschenswert, Kompetenzen abzutauschen.

„Das ist ein Schritt weg vom Misstrauensprinzip hin zum Vertrauensprinzip in der Verfassung“, so Kneifel auf VOLKSBLATT-Anfrage. Der Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ vertritt nach wie vor die föderale Struktur der Bundesländer und sieht die nun angekündigte Umsetzung als Vorstoß in einer grundsätzlichen Frage. Denn diese gegenseitigen Zustimmungsverpflichtungen würden noch aus der Ersten Republik stammen, als die Länder — die ja den Bundesstaat gebildet haben — der Wiener Regierung nicht zu viel Macht geben wollten, während die Regierung ihrerseits allzu eigenständige Länder fürchtete. In der Praxis heißt das: Wenn eine neue Landesregierung gebildet wird und dabei die Zuständigkeitsbereiche der Regierungsmitglieder geändert werden, dann muss der Ministerrat in Wien zustimmen. Ähnliche Zustimmungsrechte hat sich der Bund vorbehalten, wenn etwa die Grenze eines politischen Bezirkes verschoben wird oder eine Landesregierung einen neuen Amtsdirektor bestellt.

„Das ist heutzutage längst überholt und entspricht eher einer Verfassungs-Steinzeit“, so Kneifel. Wie berichtet ist auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer dieser Meinung: „Mitte Mai haben wir uns in der Landeshauptleutekonferenz auf eine Neuregelung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern verständigt. Für die weitere Vorgehensweise und Details wurde eine Arbeitsgruppe geschaffen. Für mich gilt wie bei jeder Reform, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern spürbare Besserungen bringen muss.“