Entgegen aller Widrigkeiten

Kommentar zu den aktuellen Herausforderungen.

Es werden aktuell auf allen Seiten massive Mittel aufgefahren, um den aktuellen Herausforderungen Herr zu werden.

In Oberösterreich gibt es glücklicherweise nur solche Herausforderungen, die auch zu schaffen sind. Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind zu bewältigen, der überwiegende Teil der Flüchtlinge bleibt eher noch in der Nähe ihrer durch einen unverständlichen Angriffskrieg weiter zerbombten Heimat.

Niemand der sich nun über wirtschaftliche Stabilität sorgt, blendet diese Umstände aus.

Aber jeder ist froh, wenn das Leben so gut wie möglich weiter geht. Mit Hilfe für Jeden, aber auch mit einer normalen beruflichen Zukunft in Österreich. So wie bisher.