Entlastung hat oberste Priorität

Die „Steuerentlastung, die Einführung der Digitalsteuer für Internet-Giganten, das Vorantreiben der Digitalisierung sowie die Pflegereform“ seien „wichtige Schwerpunkte“ für das Jahr 2019, betont Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Geredet werden soll darüber bei der nächste Woche Donnerstag und Freitag in Mauerbach (NÖ) stattfindenden Regierungsklausur, wobei die Steuerreform besonders im Mittelpunkt steht — es solle dort in „die nächste Detaillierungsphase gehen“, heißt es von Regierungsseite. Der Fokus der Steuerreform liege, so der Kanzler, „vor allem auf der Entlastung der arbeitenden Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen“, diese solle in Richtung 40 Prozent gehen und habe oberste Priorität.

Ordentlich Steuern zahlen

Wie für die Steuerreform sollen bei der Regierungsklausur auch die Eckdaten für eine österreichische Digitalsteuer festgelegt und präsentiert werden — und diese soll, sagt Kurz, im Zuge der Steuerreform in Kraft treten. Hier gehe es um Gerechtigkeit, sagt der Kanzler unter Verweis darauf, dass die digitale Wirtschaft in Europa rund neun Prozent Steuern zahle, die traditionelle Wirtschaft aber zwischen 20 und 25 Prozent. Kurz: „Es ist nur gerecht, wenn die Internet-Giganten in Europa ordentlich Steuern zahlen.

Höheres Pflegegeld

„Spätestens bis Herbst“ soll es dann nach Aussage des Regierungschefs eine Lösung der Pflegefrage geben, es müsse eine hochwertige und nachhaltige Pflege garantiert werden. „Definitiv“ ein Ziel sei die Anhebung des Pflegegeldes, das werde, so Kurz „in jenen Stufen passieren, in denen es notwendig ist“.

Seitens des oberösterreichischen Landtages gibt es, wie berichtet, die dezidierte Forderung, das Pflegegeld in allen sieben Stufen und nicht nur ab der Stufe 4 zu erhöhen. Im VOLKSBLATT-Interview hatte ÖVP-Klubobmann August Wöginger zuletzt gemeint, man sei in dieser Frage „diskussionsbereit“.

SPÖ ist gespalten

Während die Koalition wohl auch bei der Klausur betont harmonisch auftreten wird, ist in der SPÖ schon wieder ein Richtungsstreit ausgebrochen. Dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner jetzt nicht den richtigen Zeitpunkt für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer sieht, gefällt den roten Landeschefs Peter Kaiser (Kärnten), Michael Schickhofer (Steiermark) und Walter Steidl (Salzburg) nicht, auch die parteikritische Wiener SPÖ-Sektion 8 widerspricht öffentlich.