„Entscheidend ist, wie WIR auftreten“

Vier Runden sind in der EM-Qualifikation noch zu spielen, die Ausgangslage für das ÖFB-Team (zehn Punkte) in Gruppe G ist klar: Vier Siege und die Mannschaft spielt zum zweiten Mal in Serie im Konzert der besten Europas mit.

Ob es gelingt, darüber fällt bis Sonntag eine Vorentscheidung. Am Donnerstag kann der Fünfte Israel (8) abgeschüttelt, drei Tage später (jeweils 20.45/live ORF 1) der Zweite Slowenien (11) überholt werden.

Fokus auf Umschaltspiel

Dass es gelingt, davon sind Foda und sein Team überzeugt. „Wenn wir die positiven Dinge aus den letzten Spielen mitnehmen, dann sieht es sehr gut aus für uns“, meinte Goalgetter Marko Arnautovic selbstbewusst. Und sein Trainer ergänzte mit Blickrichtung Donnerstag: „Entscheidend wird sein, wie WIR auf dem Platz auftreten.“ Wichtig sei vor allem das „Umschaltspiel in beide Richtungen“, betonte Foda.

Welche Elf die drei Punkte im Ernst-Happel-Stadion einfahren soll, ist noch offen.

Verletzte keine Ausrede

Neben dem Langzeitverletzten Xaver Schlager (Knöchelbruch) fallen, wie berichtet, Stefan Lainer (Sprunggelenk), Florian Grillitsch (Knie) und Philipp Lienhart (Nacken) sowie höchstwahrscheinlich David Alaba (Rippe/siehe S. 29) aus. Konrad Laimer ist ebenfalls fraglich, er konnte wegen leichter Adduktorenprobleme nicht mit der Mannschaft trainieren. Für Foda kein Grund, sich entmutigen zu lassen: „Wir hatten immer wieder das eine oder andere Problem und haben Lösungen gefunden“, erklärte Foda. „Jetzt gilt es einfach auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann werden wir uns am Donnerstag gut präsentieren, davon bin ich überzeugt.“

Schleppender Vorverkauf

Einziger Wermutstropfen ist das Faninteresse. Bis jetzt wurden weniger als die Hälfte der 48.500 Karten verkauft. Woran das liegen könnte? Einerseits gebe es einen „gewissen Übersättigungseffekt“ durch die Europacup-Spiele mit österreichischer Beteiligung, andererseits sei die Infrastruktur im Happel-Oval „nicht die beste“, erklärte Präsident Leo Windtner.

Teamchef Foda führte den familienunfreundlichen Anstoßtermin ins Treffen und richtete einen Appell an die Fans: „Wir, die Mannschaft, benötigen auch die Unterstützung.“ Gerade in schwierigen Situationen, die es in Spielen immer wieder gebe.