Entscheidender Tag im deutschen Koalitionsstreit

Im deutschen Koalitionsstreit dürfte es am heutigen Sonntag die Entscheidung geben: Die Parteigremien von CDU und CSU beraten am Nachmittag in getrennten Sitzungen über das weitere Vorgehen. Mit Spannung wird erwartet, ob die CSU von Innenminister Horst Seehofer das Maßnahmenpaket von Kanzlerin Angela Merkel im Konflikt um die Abweisungen von Flüchtlingen akzeptiert.

Merkel ist zu Verschärfungen in der Asylpolitik bereit und will 14 EU-Staaten dafür gewonnen haben, in ihre Zuständigkeit fallende Asylbewerber zurückzunehmen. Damit will die CDU-Chefin Seehofer davon abbringen, einseitig Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen. Merkel und Seehofer wollten am Samstagabend in einem Gespräch im Berliner Kanzleramt nach einem Kompromiss suchen. Die CSU-Spitze und ihre Abgeordneten beraten ab 15.00 Uhr in München, die CDU-Spitze ab 17.00 Uhr in Berlin. Danach soll es Pressetermine geben.