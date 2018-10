Entschleunigung statt Fahrverbot

Die Ankündigung des Linzer FPÖ-Verkehrsstadtrats Markus Hein, den Linzer Hauptplatz ab 2022 zur Fußgängerzone zu machen, nachdem die Brückenbaustellen dann abgeschlossen seien, ruft nun die Linzer ÖVP auf den Plan. „Wir wollen eine Verkehrsberuhigung in Form einer Begegnungszone sofort, nicht erst in fünf Jahren“, so Klubobmann Martin Hajart. „Warum sollen Fußgänger und Radfahrer so lange auf eine Verbesserung warten, wenn bereits jetzt Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet werden können?“ Die ÖVP schlägt ganz konkret eine Begegnungszone samt Reduzierung der Fahrzeuggeschwindigkeit auf maximal 20 km/h vor — für jenen Bereich, wo jetzt die motorisierten Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Während die Autos auf der Hauptplatz-Fahrbahn derzeit Vorrang gegenüber Fußgängern haben, würde man mit der Begegnungszone dafür sorgen, dass sich Autofahrer künftig nach den anderen Benutzern richten müssen. Derzeit seien stark beschleunigende Autos am Hauptplatz leider keine Seltenheit. Nun sollen die anderen Fraktionen vom ÖVP-Vorschlag überzeugt werden.