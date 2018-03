Entschuldigung für Hetz-Video

Nachdem sogar die Ungarns Regierungschef Viktor Orban gewogenen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ protestiert hatten, ruderte Kanzleramtsminister Janos Lazar am Donnerstag zurück: „Ich wollte keinen Wiener beleidigen“, erklärte er in Budapest nach einem Telefonat mit seinem österreichischen Amtskollegen Gernot Blümel (ÖVP). Anlass der Aufregung war, wie berichtet, ein Facebook-Video, in dem der Fidesz-Politiker behauptet, Wien sei durch Zuwanderer schmutzig und unsicher geworden. Lazar verknüfte dies mit der Warnung, dass Gleiches nach einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl am 8. April in Budapest drohe. Obwohl die Kritik eher die rot-grüne Stadtregierung betraf, filmte Lazar für sein Video ein Plakat von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ab.

„Ich lasse mir meine Heimatstadt nicht schlecht reden“, sagte Blümel und teilte seinem Amtskollegen den Unmut telefonisch auch persönlich mit. Dieser betonte kurz darauf, es sei ihm ferngelegen, jemanden zu beleidigen. Er habe er aber „darauf hinweisen“ wollen, „welche Folgen Einwanderung haben kann“. Die im Video enthaltenen Aussagen seien „nicht die offizielle Position Ungarns“, beteuerte Lazar.

Er und Blümel sind sich einig, „dass die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn nicht durch ein Facebook-Video beeinträchtigt“ würden. Kurz bezeichnete die „Entschuldigung“ als gutes und wichtiges Signal“ und mahnte: „Unter Nachbarn sollte man einen guten Umgangston pflegen“.