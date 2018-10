Entspannt bei der Gartenarbeit

LINZ — Zu Herbstbeginn wird es in den Gärten noch einmal so richtig arbeitsintensiv: Da sind Bäume und Hecken zurückzuschneiden und Beete umzugraben. Dabei kann aber rasch etwa schief gehen, vor allem dann, wenn hektisch gearbeitet wird. Die meisten Gartenunfälle passieren genau zu dieses Jahreszeit. Am häufigsten sind es Stürze, die Hobbygärtner ins Spital bringen. „Menschen, die von Leitern fallen, kommen oft mit schwerwiegenden Verletzungen“, weiß Unfallchirurgin Verena Lüthje vom LKH Rohrbach. Selbst solche aus eineinhalb bis zwei Metern können lebensgefährliche Verletzungen nach sich ziehen. Die Medizinerin rät daher zu gutem, rutschfesten Schuhwerk und stabilen Leitern mit sicherem Stand.

Stolpert man über Werkzeug, ist schnell ein Gelenk „beleidigt“. Sind Fuß- oder Handgelenke verstaucht, reiche es, die Stelle zu kühlen und hoch zu lagern. Bei starken Schmerzen ist der Weg zum Arzt wichtig — Bänderrisse oder Brüche sind nicht auszuschließen.

Auch Schnittverletzungen „lauern“ im Garten. „Bei klaffenden, tiefen Wunden die stark bluten oder stark verschmutzt sind, ist eine Fahrt ins Spital unumgänglich“, so Lüthje. Leichtere Wunden desinfizieren, da sie sich sonst leicht entzünden.

Für den Rücken kann Gartenarbeit übrigens ein gutes Training sein. Auf Entspannung sollte jedoch nicht vergessen werden. Für alle gilt zudem: „Ruhiges, entspanntes Arbeiten ohne Stress, viele Pausen und das realistische Einschätzen der eigenen körperlichen Möglichkeiten, sind die beste Voraussetzung dafür, Unfälle zu vermeiden“, weiß Physiotherapeut Gunther Mittermayr.