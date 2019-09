Entspannt produktiv im Freisinger Hof

An Ideen tüfteln, sich weiterbilden, kommunikativ und produktiv sein. Manchmal tut es gut, dafür die eigenen vier (Büro-)Wände zu verlassen. Der Freisinger Hof bietet — umgeben von grüner Idylle und doch mitten drin in der lebendigen Stadt München — eine anregende Kulisse für Seminare jeder Art.

Um die interne Kreativität zu fördern, die Ideen und den Zusammenhalt im Team in Schwung zu bringen oder zur allgemeinen Weiterbildung — oft wirkt ein vorübergehender Ortswechsel für ein Seminar, eine Tagung oder ein Klarheit schaffendes Meeting Wunder und hilft, den kreativen Geist anzuregen.

Ein absoluter Geheimtipp für Seminare und Events ist das ****Hotel Restaurant Freisinger Hof in München. Denn hier, abseits des Büro-Alltags, kennt man die Bedürfnisse produktiver Gäste genau und steht den Firmen vom ersten Kontakt über die gesamte Planung bis hin zum gemeinsamen Aufenthalt beratend und organisierend zur Seite.

Die Räumlichkeiten lassen viel Platz für das gemeinsame Finden neuer Ideen, für frische Inspiration und Lern- und Teamerfolge. Zwischendrin ein kurzer Spaziergang durch den direkt vor der Hoteltüre schlummernden Englischen Garten oder eine kreative Pause auf der ruhig gelegenen Terrasse.

So entspannt lässt es sich am besten denken. Und ist das Wichtigste erst einmal vom Tisch, liegt die Innenstadt nicht fern. Oder aber man lässt den Tag im Hotel-Restaurant, das übrigens zu den Top-Adressen Münchens gehört, auf bayrisch-österreichische Weise ausklingen. So oder so: Das gemeinsame Arbeiten war noch nie so entspannt. Und köstlich.

Seminar-Tag zu gewinnen

Noch auf der Suche nach den passenden Räumlichkeiten für ein Seminar im überschaubaren Team? Mit ein wenig Glück wird Ihnen diese vielleicht schon bald aus der — ohnehin viel beschäftigten — Hand genommen. Im ****Hotel Restaurant Freisinger Hof gibt es ab sofort ein eintägiges Seminar für bis zu zehn Personen inklusive Verpflegung und Getränke zu gewinnen. Und weil so viel Denken hungrig macht, bildet ein gemeinsames Abendessen im Hotel-Restaurant den krönenden Abschluss.

Als Erinnerung (und Deko für den Firmenkühlschrank) gibt es ein Gruppenfoto obendrauf. Bewerben Sie sich einfach per Mail an office@freisinger-hof.de mit Angabe Ihrer Firma, Anzahl der Personen und dem Grund für Ihr Seminar. Vielleicht können Sie sich schon bald auf eine effiziente Zeit im schönen München freuen …

**** Hotel Restaurant Freisinger Hof

Oberföhringer Straße 189 -191

81925 München

Tel. 0049/8995/2302

www.freisinger-hof.de

Der Beitrag entstand im Rahmen einer Kooperation

mit dem Hotel Restaurant Freisinger Hof.