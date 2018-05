Entspanntes Reisen mit medizinischer Begleitung

„Travel with Doc“ hat ein buntes Angebot an Gruppen-, Senioren- und Sonderreisen – Der Verein ist aber auf Urlauber mit COPD spezialisiert

Von Michaela Ecklbauer

Ein Tapetenwechsel tut jedem gut, auch Menschen mit einer chronischen Erkrankung können durch eine Reise ihre Akkus wieder auftanken. Oft geht es ihnen auch gesundheitlich besser, wenn sie wieder einmal eine frische Brise Meeresluft einatmen können. Wer sich jedoch un- sicher ist, ob er mit seiner Erkrankung eine Reise überhaupt wagen kann, ist bei „Travel with Doc“ gut aufgehoben. Günther Turetschek hat während seiner langjährigen Tätigkeit bei der NÖ. Gebietskrankenkasse oft mit dieser Problematik zu tun gehabt und daher den gemeinnützigen Verein gegründet.

„Travel with Doc“ bietet Bus-, Flug- und Schiffsreisen in Kooperation mit renommierten österreichischen Reiseveranstaltern an. Der Verein stellt den Arzt – meist ein Lungenfacharzt oder Internist –, der während des Urlaubs mit an Bord und im Notfall als Ersthelfer tätig ist. „Allein diese Tatsache ist für viele Reisende schon eine enorme Beruhigung“, weiß Turetschek.

Egal, ob die Fahrt nach Venedig, Ungarn, Kärnten oder ins Salzkammergut führt, ab 20 Teilnehmern wird die medizinische Begleitung angeboten. Ab August hat Partner Schröfelbauer-Reisen einen neuen Bus, der 39 Sitz- und sechs Rollstuhlplätze umfasst, im Programm.

Weniger Sauerstoff am Meer nötig

Besondere Erfahrung hat „Travel with Doc“ mit Spezialreisen für COPD-Erkrankte. Nach einer Donaukreuzfahrt geht es heuer vom 8. bis 15. Oktober nach Mali Losinj in Kroatien. Egal, welche Erkrankungsstufe vorliegt, wenn die Person reisefähig ist, kümmert sich der Verein, um den nötigen Sauerstoff für den Teilnehmer. „Wir haben einen eigenen Anhänger mit Sauerstofftank mit. Wir müssen nur vorab wissen, wer welche Menge und in welcher Form benötigt“, erklärt Turetschek dem VOLKSBLATT. Abgefragt wird dabei u. a. wie viel Liter Sauerstoff pro Minute in Ruhe oder bei einer Belastung benötigt wird und wie lange man mit einem 45-Liter-Tank normalerweise auskommt.

„Wenn wir ans Meer reisen, erleben wir es immer wieder, dass Teilnehmer zum Beispiel die Nasenbrille komplett weggeben können oder nur die Hälfte des sonstigen Sauerstoffverbrauchs haben“, erzählt der Vereinsobmann.

Ist man im Verein „Travel with Doc“ Mitglied – 30 Euro Beitrag pro Jahr – fällt der Reisepreis sogar billiger aus. Infos unter: www.travelwithdoc.at