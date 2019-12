Enttäuschung nach Klimagipfel

„Unsere Zukunft wird in vollem Tempo an die Wand gefahren“

WIEN — Nach dem weltweit scharf kritisierten Ergebnis der Madrider Klimakonferenz, machte sich gestern auch in vielen Kommentaren diverser Entscheidungsträger in Österreich Enttäuschung breit, wie ein kurzer Auszug der Reaktionen zeigt: „Die Staaten und Regierungen wissen genauer als die Nichtregierungsorganisationen über Risiken Bescheid, tun aber, als hätten sie noch viel Zeit“, kritisierte etwa Anja Appel, Geschäftsführerin der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO), in einer Stellungnahme. „Es ist schon bezeichnend, wenn man das geglückte Verschieben von faulen Regeln für Kohlenstoffmärkte als einzigen Erfolg feiern kann“, sagte KOO-Klimaexperte Martin Krenn gegenüber der „Kathpress“.

„Es ist so, als würden die Politiker lieber mit vollem Tempo und geschlossenen Augen unsere Zukunft gegen die Wand fahren, als sie aktiv mitzugestalten. Nach einem Jahr globaler Klimabewegung und 25 Jahren Klimagipfel ist es eine Schande, dass wir über vage und unzureichende Zielbekundungen nicht hinauskommen”, so Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens.

„Die Erkenntnis aus Madrid ist, dass außerhalb Europas das Thema Klimawandel bei weitem nicht die gleiche politische und gesellschaftliche Bedeutung hat“, zeigte sich Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), ernüchtert.

Die internationale Gemeinschaft habe damit einmal mehr eine Gelegenheit verstreichen lassen, dem Klimawandel weltweit und gemeinsam den Kampf anzusagen“, kritisierte Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich.