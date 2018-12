Im Kino hat sein bärbeißiger Charme schon bestens funktioniert, nun kann sich dieser ehemalige Eishockeystar und Parademacho im Fernsehen beweisen: Mit „Harri Pinter, Drecksau“ steht am Samstag die nächste ORF-„Stadtkomödie“ (20.15 Uhr, ORF eins) am Programm. In der Titelrolle des liebenswürdigen Antihelden glänzt Juergen Maurer, der seinen breitesten Kärntner Dialekt auspacken darf.

Schauplatz dieser laut Maurer „Coming-of-Age-Komödie mit einem 50-Jährigen“ ist Klagenfurt, genauer gesagt die Eishalle des KAC. Dort hat Harri Pinter seine glücklichsten Zeiten erlebt: als Spieler, dem ein brutaler Check in einem meisterschaftsentscheidenden Spiel den Spitznamen „Drecksau“ einbrachte, und nun als Trainer des Nachwuchses. Das einzige Problem: Wirklich erwachsen ist der oberflächlich etwas rüpelhafte und einfach gestrickte Typ nicht geworden, was ihm letztlich Probleme mit seiner Freundin Ines (Julia Cencig) einbringt. Und auch als Fahrschullehrer läuft’s nicht rund.

„Ich war kein Schalträger oder Eishallengänger“, erzählt Jürgen Maurer. „Wie Harri Pinter im Film sagt: ,Das ist ja viel zu brutal.’ Er glaubt immer, dass er der harte Mann sein muss. Aber der ist er in Wirklichkeit nicht.“ Und so pendelt Pinter zwischen Selbstmitleid und purer Nostalgie. Die Figur wurde Maurer von Stefan Hafner und Thomas Weingartner auf den Leib geschrieben, für die Regie zeichnete Andreas Schmied verantwortlich. Und wie fühlt man sich dann in so einen vermeintlichen Loser hinein? „Er ist ein Dodel, das stimmt schon“, sagt Jürgen Maurer. Aber letztlich versuche Harri, „der Pubertät zu entrinnen.“