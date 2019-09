Er machte die Gewaltlosigkeit zur Waffe

Gandhi wurde 1869 in die Bania-Kaste, die Kaste der Kaufleute, hineingeboren. Er heiratete im Alter von 13 Jahren, studierte Rechtswissenschaften in London und reiste mit 24 Jahren nach Südafrika, wo er 20 Jahre lang leben sollte.

Dort schloss er sich dem Widerstand gegen die britische Kolonialmacht an und setzte sich für die Menschenrechte der Inder in dem südafrikanischen Staat ein.

50.000 Inder verhaftet

Bei seiner Rückkehr nach Indien 1915 mobilisierte er erfolgreich auch hier seine Landsleute. 1920 übernahm der Anwalt die Führung des Indian National Congress (INC), was ihm genügend Aufmerksamkeit brachte, ungewöhnliche Wege zur Überwindung der Abhängigkeit Indiens von der britischen Kolonie zu gehen. So etablierte er das Konzept der „Nichtzusammenarbeit“: Alle indischen Angestellten und Beamten sollten ihre Tätigkeit für die Kolonialherrscher niederlegen, jegliche Kooperation sollte gewaltfrei verweigert werden.

Gandhi war überzeugt, die Gewaltlosigkeit sei der Gewalt unendlich überlegen. Zu ungeheurer Popularität verhalf ihm seine Kampagne „des Salzmarsches“ gegen das britische Salzmonopol.

Mit dem Marsch ans Meer und der in die eigenen Hände genommenen Salzgewinnung wollte Gandhi den „zivilen Ungehorsam“ gegen die Briten demonstrieren. Die Briten hatten die friedlichen Demonstranten brutal zusammengeschlagen und rund 50.000 Menschen verhaftet. Der „Mahatma“, wie Gandhi seit 1915 genannt wurde, hatte die Welt auf seiner Seite. Ein Jahr später mussten die Briten mit Ihm verhandeln. Winston Churchill kommentierte das Treffen 1931 in Neu-Delhi mit den Worten, ein „aufrührerischer Fakir“ sei „halbnackt“ die Stufen zum Palast des Vizekönigs emporgestiegen, „um dort unter gleichen Bedingungen mit dem Vertreter des Königs und Kaisers Verhandlungen zu führen“. Der erste Schritt zur Freiheit Indiens war getan.

Für den „Vater der Nation“ gehörten zur Freiheit Selbstbestimmung und wirtschaftliche Eigenständigkeit. Um Indien von der Einfuhr britischer Industriewaren unabhängig zu machen, setzte er sich für die Wiederbelebung alter Handwerkstraditionen ein. Das Spinnrad wurde zum Symbol des Freiheitskampfes. Es sollte allerdings noch 16 Jahre dauern, in denen der moralisch stets als Sieger hervorgegangene Gandhi seinen Traum erfüllt sah. Doch er ahnte, dass sich seine Vorstellungen von einem freien Indien nicht mit denen der Mehrheit deckten. Insgesamt saß der gewaltfreie Aktivist für seine Philosophie und seinen Kampf für Indiens Unabhängigkeit acht Jahre im Gefängnis. Am 30. Jänner 1948 wurde er 78-jährig von einem fanatischen Hindu erschossen.

Kritik an Gottheit

Gandhi wurde insgesamt zwölf Mal für den Friedensnobelpreis nominiert, zuletzt in seinem Todesjahr 1948. Da der Preis nicht posthum verliehen werden kann, entschied das Komitee, in jenem Jahr keinen Preis zu vergeben. In den eigenen Reihen war Gandhi zu Lebzeiten fast in den Rang einer Gottheit erhoben worden. Aber in den vergangenen Jahren wurden zunehmend kritische Stimmen laut. In der Kongress-Partei galt der Unabhängigkeitskämpfer bei vielen als starrsinnig.

In seiner Autobiographie „Meine Erfahrungen mit der Wahrheit“ lassen sich Belege für eine intolerante oder sogar undemokratische Denkweise finden. Die Kastenlosen (Unberührbaren) für deren Rechte sich Gandhi stark gemacht hatte, finden in dessen Erbe ebenfalls Anlass zur Kritik. Denn Gandhi ging nicht so weit, das gesamte Kastensystem für veraltet zu erklären. Die von Gandhi vorgeschlagene euphemistische Bezeichnung „Harijan“ (Gotteskinder) geriet bei den Unberührbaren in Verruf. Heute ziehen sie die Selbstbezeichnung „Dalit“ (Unterdrückte) vor.

Das Leben Gandhis wurde 1982 von Richard Attenborough eindrucksvoll unter dem Titel Gandhi verfilmt. Die Hauptrolle spielte Ben Kingsley; der Film wurde mit acht Oscars, unter anderem als „Bester Film“ und „Bester Hauptdarsteller“, prämiert. Für den aus Indien stammenden Schriftsteller Salman Rushdie ist der Film jedoch eine „geschichtslose Art westlicher Heiligenschöpfung“, die Gandhi zum Mythos verklärt und den wirklichen Menschen aus den Augen verliert.