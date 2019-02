Von Melanie Wagenhofer

Nach zweimaligem Klingeln meldet sich eine Stimme, die hellwach wirkt. Am anderen Ende ist Johann Maxwald, 93, und 24 Jahre lang Nachbar von Thomas Bernhard im Ohlsdorfer Ortsteil Nathal. Der Bernhard sei immer wieder in seiner Stube gesessen und habe einen selbstgebrannten Schnaps getrunken: „Wir sind gut miteinander ausgekommen, aber wir waren immer im Sie-Verhältnis. Das haben wir uns nicht getraut, dass wir Du sagen zu ihm. Er war halt ein Zugewanderter, hat nicht zu unserem Kreis gehört.“ Man hätte natürlich auch Streitsachen miteinander gehabt: „Aber das haben wir uns nie persönlich gesagt, das haben wir uns geschrieben und es ist alles gut ausgegangen. Ich habe meinen Saustall woanders hingebaut.“ Bernhard hat einen stinkenden Saustall in seinem Theaterstück „Die Untergeher“ verewigt, Maxwald ein Buch über sein berühmtes Nebenan verfasst.

„Kein Fan, aber ein interessierter Leser“

Kürzlich ist ein Leserbrief von Maxwald in der Redaktion eingelangt, der zeigt, dass den Altbauern alles, was mit dem vor 30 Jahren verstorbenen Schriftsteller zu tun hat, immer noch sehr bewegt: „Ich bin kein Fan von Bernhard, aber ein interessierter Leser.“ Der Grund für seinen Leserbrief ist eine neue Filmdoku über Thomas Bernhard, die sich Maxwald, weil ihn alles interessiert, was mit dem Bernhard zu tun hat, im Kino in Regau angesehen hat: Sie titelt „Der Bauer zu Nathal“ und stammt von dem Ö1-Mitarbeiter und Ohlsdorfer David Baldinger. Maxwald ist nicht mit allen Dorfbewohnern, die darin zu Wort kommen, einverstanden: „Der Totengräber hatte an sich gar nix mit dem Bernhard zu tun, der hat nur einmal gesagt, der Bernhard gehöre auf einem Misthaufen eingegraben.“ Und außerdem entstünde der Eindruck, der Schriftsteller sei in Ohlsdorf zur letzten Ruhe gebettet worden, dabei liege er in Wien auf dem Friedhof. Er sei von dem Film „nicht sehr begeistert“. Dass man auch bei ihm gewesen sei und ihn interviewt habe, sich von dem dabei entstandenen Filmmaterial nichts in der Doku wiederfindet, störe ihn im Nachhinein gar nicht, wie er ohne Groll betont: „Ich bin als unmittelbarer Nachbar sehr froh, in diesem Film nicht aufzuscheinen, obwohl mir Thomas Bernhard damals alles erzählte, warum er alle Beziehungen zu Moritz nach zehn Jahren engster Freundschaft sofort abbrechen musste.“ Mit Moritz ist der Immobilienmakler Karl Ignaz Hennetmair gemeint, ein langjähriger Freund Thomas Bernhards. Die beiden hatten sich schließlich zerstritten. Maxwald betont, die bis heute unbekannten Gründe dafür zu kennen, aber: „Darüber schweige ich, weil ich niemanden verletzen will. Bernhard kam zu mir damals in einem seelisch miserablen Zustand, weil er mit Moritz abbrechen musste. Aber ihm ist nichts anderes übrig geblieben … Ich glaube, ich bin der Einzige, der mit Bernhard darüber gesprochen hat. Es hat wirklich so sein müssen, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.“

Die Ohlsdorfer hätten heute kein Interesse mehr an Bernhard, so Maxwald: „Ich bin bei allen Lesungen im Bernhard-Hof, da sind immer nur sechs, sieben Leute aus Ohlsdorf.“ Um am nächsten Tag noch ein vielsagendes Bernhard-Zitat zu schicken: „Ich habe mir gedacht, ich werde mir zwei Kühe halten und in den Stall gehen und melken und werde mir Gummistiefel anziehen und eine Schlosserhose, möglichst verdreckt, stinkig und speckig und ich werde mich auch Wochen nicht waschen, damit ich möglichst so ausschau wie die Leute hier. Aber das geht nicht, das gelingt mir nicht, weil man das bewusst nicht herstellen kann.“