„Er zog die Zuschauer in seinen Bann“

Glanzleistungen, Wandlungsfähigkeit, sprühende Charaktere, treffende Darstellungen, starke Bühnenpräsenz oder auch überzeugendes Spiel — all das attestierte ihm das NEUE VOLKSBLATT in Kritiken in den vielen Rollen, die er am Linzer Landestheater gespielt hat. Am Samstag verstarb Schauspieler Stefan Matousch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. „Wir verlieren mit Stefan Matousch einen Menschen, der seine Begabung, seine Klugheit und sein Wissen um die Facetten des menschlichen Wesens zu einer außergewöhnlichen Schauspielkunst verband, die über viele Jahre die Zuschauer in ihren Bann zog, sie lachen und nachdenklich machte“, so Schauspieldirektor Stephan Suschke.

Matousch wurde 1948 in Salzburg geboren und studierte am Mozarteum Schauspiel. Es folgten Engagements u. a. an die Städtischen Bühnen Ulm, ans Theater am Goetheplatz Bremen oder später ans Schillertheater Berlin und andere bedeutende deutsche Bühnen, Matousch arbeitete mit Größen wie Rainer Werner Fassbinder. In Berlin gründete und betrieb er erfolgreich das Magische Theater. Ab 1997 war der Schauspieler als ständiger Gast erfolgreich am Theater in der Josefstadt tätig. Arbeiten für Film und Fernsehen entstanden u. a. mit Harun Farocki und Karl Markovics („Atmen“).

Unvergessen in vielen Rollen

Am Landestheater Linz, wo Matousch seit der Spielzeit 1998/99 festes Ensemblemitglied war, sah man ihn in unzähligen Rollen: als Habakuk in „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, als Uralter Stutzer und Schreinermeister in „Niemand“, als Stefan Riedl in „Das Wasser im Meer“, als Frau von Cypressenburg in „Der Talisman“, als Mac und Groschel in „Hiob“, als alter Ekdal in „Die Wildente“ und als Nathan in „Nathan der Weise“…