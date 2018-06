Erboste Spanier atmen durch, der Iran träumt

Iberer beklagten bei mühsamem 1:0-Erfolg Zeitschinden des Gegners — Asiaten haben vor letztem Spiel gegen Portugal Aufstieg in eigener Hand

Ein Billard-Tor, eine (richtige) Korrektur des Video-Assistenten und das nötige Glück waren entscheidende Faktoren für den mühsamen 1:0-Sieg Spaniens über den Iran. Klar, dass da die Erleichterung erst einmal riesig war. „Viva el VAR“, also „Hoch lebe der Video-Assistent“, feierte die spanische Zeitung „Sport“ gar den Referee vor dem Bildschirm. „Es war ein sehr schwieriges Spiel. Es ist sehr hart, gegen sie zu treffen“, pustete auch Teamchef Fernando Hierro tief durch.

„Ruiniert den Fußball“

Zu diesem Gefühl gesellte sich aber auch ein Anflug von Zorn über die iranische Spielweise. Allerdings weniger, dass die Asiaten wie erwartet extrem tief standen: „Dass sie so defensiv spielen, ist Teil des Spiels“, sagte Dani Carvajal von Real Madrid. „Aber dieses Zeitschinden und Simulieren von Verletzungen ruiniert den Fußball.“ Und weiter: „Ihre Spieler gingen wiederholt ohne Grund zu Boden, sogar wenn sie gar nicht gefoult wurden.“

Beim Gegner wollten man sich mit diesen Vorwürfen nicht lange befassen, vielmehr lebt der Traum vom Aufstieg ins Achtelfinale.

Iran mit Sieg weiter

Denn die Iraner haben vor dem letzten Spiel am Montag gegen Portugal alles selbst in der Hand. Bei einem Sieg sind sie weiter, der Europameister wäre so gut wie draußen. Bei einem Remis müsste man auf eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied von Spanien gegen Marokko hoffen — unwahrscheinlich. „Wir haben heute einen Matchball vergeben, aber wir haben gegen Portugal einen zweiten. Unsere Träume stehen uns offen. Das ist etwas, worauf wir stolz sein sollten“, meinte Teamchef Carlos Queiroz.