Erdogan drängt in die EU, Kanzler Kurz hält dagegen

Am Montag Abend trafen die Spitzen der EU im bulgarischen Warna mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen. Bereits im Vorfeld des Treffens wurden abermals die großen Spannungen sichtbar, nicht zuletzt weil die EU die Beitrittsverhandlungen eingefroren hat. Grund sind Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.

Einmal mehr klar Stellung hat in dieser Frage der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz: Die EU solle die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen, weil die Kriterien für einen Beitritt nicht mehr erfüllt seien. Das sagte Kurz im Interview mit der deutschen „Welt“.

Finanzhilfen für Türkei seien zu überdenken

Daher seien auch die Heranführungshilfen — immerhin rund 4,45 Mrd. Euro zwischen 2014 und 2020 — zu überdenken. Kritik übte Kurz auch an der Militäroffensive der Türkei im Nordwesten Syriens zur Niederschlagung der Kurdenmiliz YPG. Trotz der ablehnenden Haltung gegenüber einem türksiche EU-Beitritt bleibe die Türkei „wichtiger strategischer Partner“ der EU. Der Kurz-Forderung nach einem Ende der Beitrittsgespräche schloss sich auch SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer an.

Erdogan selbst beharrte unterdessen auf einer EU-Vollmitgliedschaft für sein Land. Man werde „gewisse Kreisen nicht erlauben, die Türkei daran zu hindern“.

Bei dem Gipfel in Warna ging es auch um den EU-Flüchtlingspakt. Ankara will, dass die zugesagten Hilfen für die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei rascher fließen. Auch fordert die türkische Regierung die Visafreiheit. Die EU sieht dafür aber weiterhin nicht die Bedingungen erfüllt. Das Gipfeltreffen war zu Redaktionsschluss noch im Gange.