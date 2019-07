Erdogan jagt Kritiker auch in Oberösterreich

Idris Türkalp lebt seit 34 Jahren in Steyr, ist seit über 20 Jahren Österreicher und fleißiger Mitarbeiter in der Losensteiner Niederlassung eines internationalen Industriekonzerns. Das Land, in dem er vor 56 Jahren geboren wurde, ist ihm aber ebenso wenig egal wie seine Religion. In seiner Freizeit hat sich der Familienvater immer in der türkischen Gemeinde in Steyr engagiert. In den 1990er Jahren war er sogar Obmann der Moschee der fundamentalistischen Milli-Görüs-Bewegung, die sich inzwischen Austria Linz Islamische Föderation (Alif) nennt.

Vom Fan zum Verräter

Türkalp fand auch Erdogan gut, als dieser noch türkischer Ministerpräsident war. Dass er zugleich den Prediger Fethullah Gülen verehrt, bedeutete damals noch keinen Interessenskonflikt. Erdogan und Gülen waren Weggefährten, ehe es zum Bruch kam. Gülen wurde zum Staatsfeind Nr. 1: Erdogan erklärte den seit 1999 im US-Exil lebenden Prediger zum Drahtzieher des gescheiterten Putschversuches vor drei Jahren — freilich ohne jeden Beweis dafür vorzulegen.

In Steyr verfolgt Idris Türkalp die Entwicklung seiner früheren Heimat mit Sorge. „Die autoritären Tendenzen und die Korruption unter Erdogan haben mich abgestoßen“, sagt er. Und das tut er nicht nur wie viele Landsleute hinter vorgehaltener Hand, sondern öffentlich in den sozialen Medien.

In der Steyrer Türken-Gemeinde gilt er deshalb als Verräter. Zwar bestreitet Alif jede Nähe zu Erdogans AK-Partei. Doch der Erdogan-Kritiker sieht sich mit Missachtung gestraft. „Ich habe in Steyr keine Freunde mehr“, sagt Türkalp zum VOLKSBLATT. „Ich bin ein Terrorist, weil ich gegen Erdogan bin. Wenn ich in die Alif-Moschee gehe, redet keiner mit mir. Ich bin für die Luft, die ignorieren mich. Sie grüßen mich nicht einmal.“

Vernaderung angekündigt

Seine Ehefrau leidet unter der Ausgrenzung, befürchtet Konsequenzen. Sie hat ihm sogar seinen Facebook-Account gelöscht, damit ihr Mann nicht noch mehr Probleme bekommt. Doch der lässt sich den Mund nicht verbieten und legt ein neues Profil an. „Ich lebe Gott sei Dank in Europa und denke mir, dass ich für meine Landsleute etwas tun muss.“

Einer von denen, die einmal seine Freunde waren, hat Türkalp dann ins Gesicht gesagt, dass er ihn in Ankara vernadern werde. Das geht ganz einfach via Internet mit einer vom türkischen Innenministerium angebotenen Handy-App.

Brief vom Staatsanwalt

Die Drohung war keine leere. Im Frühjahr bekam Türkalp Post von der Staatsanwaltschaft Steyr. Das dem VOLKSBLATT vorliegende Schreiben enthält die Mitteilung über die Einleitung eines Strafverfahrens durch die Oberstaatsanwaltschaft in Türkalps Geburtsstadt Aksaray und ein diesbezügliches Rechtshilfeersuchen an die österreichische Justiz.

Unverständliche Vorwürfe

Der Tatverdacht: „Verunglimpfung gegen den Staatspräsident, Propaganda für eine Terrorvereinigung machen (sic).“ Hat die beeidete Dolmetscherin in Aksaray hier noch halbwegs verständlich übersetzt, steigern sich die orthografischen Mängel des Dokumentes stellenweise bis zur Unverständlichkeit. Vorgehalten werden Türkalp Facebook-Postings aus dem Jahr 2016. Viele enthalten Gülen-Fotos samt philosophischen, keineswegs radikalen Sprüchen des Predigers. Weil Gülen und seine Anhänger in der Türkei aber als Terroristen gelten, leitet Staatsanwalt Nuh Gözüyasli aus den Postings den Vorwurf der Terrorpropaganda ab.

Vom Tatbestand der Präsidentenbeleidigung versucht er die Kollegen in Steyr ebenfalls mit diversen, ziemlich wirr übersetzten Postings zu überzeugen: „Erdogan plant, Zehntausende zu töten, er hat noch einen mehreren größeren Bruderkrieg, wobei Zehntausende ums Leben kommen werden, als seinen blutigen Plan… (sic!)“, soll Türkalp geschrieben und den Präsidenten auch als „Narzist“ bezeichnet haben.

Kein Verfolgungsgrund

Der Beschuldigte bestreitet gar nicht seine oft geäußerte Überzeugung, dass Erdogan die Türkei ins Verderben führe. Das ist seine Meinung, die zu sagen kein Verbrechen ist, findet er. Und so sieht es auch die österreichische Justiz: „Sie sind in Österreich wegen der im Rechtshilfeersuchen genannten Sachverhalte keiner Strafverfolgung ausgesetzt“, versichert die StA Steyr. Die angeführten Äußerungen fielen „in den Anwendungsbereich der Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 10 EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention, Anm.)“.

Die Sache ist somit erledigt. Nicht aber für Türkalp. Er postet weiter eifrig Kritik an Erdogan. „Ich will, dass die Türkei wieder proeuropäisch und ein Rechtsstaat wird“, erklärt er sein Motiv.

Obwohl sie in der Steyrer Moschee nicht mehr mit ihm reden, geht er weiter dorthin. Schließlich ist sie sein Lebenswerk. Bestärkt wird Idris Türkalp durch den gelegentlichen Zuspruch anderer Austro-Türken, die sich freilich nur heimlich äußern. Denn in der türkischen Gemeinde hierzulande herrscht Angst vor Erdogans Spitzeln.