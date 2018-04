Erdogan-Lager verzichtet auf Wahlkampftourismus

Von Manfred Maurer

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will keinen türkischen Wahlkampftourismus in Österreich — und die Präsident Recep Tayyip Erdogan nahestehende Türken-Organisation scheint sich dem zu beugen. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), die als Auslandsorganisation der Erdogan-Partei AKP gilt, will keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich organisieren. Das betonten am Freitag zwei führende UETD-Funktionäre gegenüber dem VOLKSBLATT. „Die Äußerungen von unserem Bundeskanzler werden wir auf jeden Fall berücksichtigen“, sagt der Vorsitzende von UETD-Österreich, Fatih Karakoca. Man habe keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker geplant. Allerdinge werde man „im Rahmen der österreichischen Gesetze unsere Tätigkeiten fortführen und unsere Ansichten bei den Wahlen einbringen“. Werbung für Erdogan wird die UETD also wohl machen. Aber: „Wir wollen keinen Konflikt“, so Karakoca mit Blick auf die Spannungen vor dem Referendum über die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei im vergangenen Jahr. Diese hatten im April zu einer Verschärfung des Versammlungsgesetzes geführt, mit dem Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker nun leichter untersagt werden können.

Kanzler Kurz lässt auch keinen Zweifel daran, dieses Gesetz auch im Vorfeld der türkischen Präsidentschaft- und Parlamentswahlen am 24 Juni zu exekutieren. Mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich seien „unerwünscht“. Man werde diese „Einmischungen“ nicht mehr zulasse, so Kurz gestern.

Auch der Vizevorsitzende der UETD-Zentrale in Köln betont, dass sich die Organisation dem vom Kanzler in Wien verfügten Verbot beugen werde: „Kurz entscheidet darüber, ob ausländische Politiker nach Österreich einreisen dürfen oder nicht. Das ist natürlich seine Entscheidungsbefugnis und dem hat sich jeder zu fügen“, so Fatih Zingal zum VOLKSBLATT. Nachsatz: „Ob ich das gut finde oder nicht, ist eine andere Sache.“ Zingal geht allerdings davon aus, „dass Oppositionsparteien wie die (sozialdemokratische) CHP und die (kurdische) HDP verstärkt Auftritte in Österreich und Deutschland durchführen werden“.

Tatsächlich sind auch diese Parteien in Österreich aktiv und werben um die Stimmen der knapp 110.000 wahlberechtigten Türken.