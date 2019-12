Erdogan schickt Militär nach Libyen

Die Türkei will sich nun auch mit der Entsendung von Truppen direkt in den Krisenherd Libyen einmischen. Das Parlament werde gleich nach dem Ende seiner Sitzungspause am 7. Jänner über einen entsprechenden Antrag debattieren, kündigte Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag an.

Die Türkei reagiere damit auf die Bitte der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj um militärische Unterstützung im Kampf gegen den abtrünnigen libyschen General Khalifa Haftar. „Wir werden die Regierung in Tripolis mit allen Mitteln unterstützen“, betonte Erdogan.

Die Türkei liefert den libyschen Regierungstruppen bereits Panzer und Drohnen, um deren Kampf gegen Haftars Truppen zu unterstützen. Haftar wird dagegen von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Russland unterstützt.

Libyen versinkt seit Gaddafis Sturz im Chaos

In Libyen herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die Einheitsregierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Haftar und seine „Libysche Nationalarmee“ kontrollieren den Osten des Landes. Seit Beginn von Haftars Offensive auf Tripolis vor acht Monaten wurden laut UNO mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.

Mit einem Engagement der Türkei wächst die Angst vor einem Stellvertreterkrieg in Libyen. Die russische Regierung hat sich zu einem möglichen Engagement der Türkei bereits besorgt geäußert. Sie unterstützt General Haftar.