Erdogan will Neustart mit „Nazis“

Vor gut einem Jahr hatte er der deutschen Regierung noch „Nazi-Methoden“ vorgeworfen und dies gleich mehrfach bekräftigt. Am Donnerstag will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit eben dieser Regierung den Neustart versuchen. „Wir wollen all die Probleme hinter uns lassen und wieder eine herzliche Atmosphäre zwischen der Türkei und Deutschland schaffen – genau so, wie es früher war“, sagte Erdogan am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, von wo er zu dem dreitägigen Staatsbesuch nach Berlin fliegen wird.

Während es dort durchaus breiten Konsens über die Notwendigkeit einer Entkrampfung des bilateralen Verhältnisses gibt, scheiden sich die Geister an der Frage, wie weit man dem Türken entgegenkommen soll. Angesichts der anhaltenden Repression in der Türkei hält die Opposition das Format eines Staatsbesuchs für völlig verfehlt. Viele Politiker von Grünen, Linken und Liberalen sagten eine Teilnahme am Staatsbankett am Freitagabend ab. Auch Bundesklanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nicht daran teilnehmen. Merkel wird Erdogan aber in den drei Tagen zweimal treffen. Sie und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden nicht nur allgemein eine Besserung der Menschenrechtslage in der Türkei einfordern, sondern vor allem Freiheit für in der Türkei inhaftierte Deutsche. Auch nach der Freilassung prominenter deutscher Häftlinge wie Deniz Yücel und Mesale Tolu sind noch fünf Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert. Zuletzt wurde Mitte September der Hamburger Taxifahrer Ilhami A. im osttürkischen Elazig zu drei Jahren und eineinhalb Monaten Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, in sozialen Medien Propaganda für eine Terrororganisation verbreitet zu haben. Unter den Begriff Terrororganisation fällt in der Türkei freilich jede Erdogan-kritische Gruppierung.

Berlin hilft Erdogan nicht aus Wirtschaftsmisere

Der Grund für Erdogans Streben nach Aussöhnung mit Deutschland liegt auf der Hand: Die lange boomende Türkei befindet sich in wirtschaftlichen Turbulenzen. Die Lira verlor wegen Bedenken über die Einflussnahme Erdogans auf die Zinspolitik fast 40 Prozent ihres Wertes zum Dollar. Zudem verdoppelte US-Präsident Donald Trump aus Ärger über die Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei Importzölle auf Aluminium und Stahl. Die Regierung in Berlin hat jedoch bereits klargestellt, dass es für die Türkei keine Finanzhilfen geben wird.