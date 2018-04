Erdogan will sich zum „Sultan“ küren lassen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Mittwoch überraschend die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf den 24. Juni vorgezogen. Zur Begründung führte er die Entwicklungen in Syrien und im Irak an. Tatsächlich geht es Erdogan aber wohl darum, sich endgültig zum allmächtigen „Sultan“ küren zu lassen. Denn diese Wahlen werden auch die schrittweise Einführung eines Präsidialsystems abschließen, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit der Türken per Referendum gestimmt hatte. Erdogan, der natürlich erneut als Staatspräsident kandidieren wird, würde bei einem Erfolg deutlich mehr Macht erhalten.

Das alte System soll über Bord geworfen werden

Erdogan sagte denn auch am Mittwoch, trotz des Volksentscheids für das Präsidialsystem werde die Türkei bisher noch immer gemäß dem alten System regiert. „Obwohl es scheint, dass wir keine ernsthaften Probleme haben dank der harmonischen Arbeit von Präsident und Regierung, ist die Unzulänglichkeit des alten Systems bei jedem Schritt sichtbar.“

Bündnis der AK-Partei mit Ultranationalisten

Laut Erdogan fiel die Entscheidung sei am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli. Erdogans Verbündeter hatte am Vortag Neuwahlen gefordert. Die MHP ist formell Oppositionspartei, Bahceli unterstützt die islamisch-konservative Regierungspartei AKP jedoch seit langem. Zur Parlamentswahl wollen AKP und MHP in einem Wahlbündnis antreten.

Noch ist unklar, wer für die Opposition ins Rennen gegen Erdogan geht. Auch ist offen, ob sich die Oppositionsparteien zu einem Wahlbündnis zusammenschließen. Die linksnationalistische CHP führte dazu in den vergangenen Wochen Gespräche mit der neu gegründeten Iyi-Partei der MHP-Dissidentin Meral Aksener und der (auch in Österreich aktiven) islamistischen Saadet-Partei.