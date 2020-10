Erdogans Mitverantwortung

Hat nichts mit dem Islam zu tun! Auch nach den jüngsten Terror-Grauslichkeiten in Frankreich wird das wieder zu hören und lesen sein. Ganz so einfach lassen sich die vielerorts praktizierte islamistische Ideologie und islamistischer Terror allerdings nicht entkoppeln. Wenn etwa der türkische Präsident Erdogan kein Wort des Bedauerns über Terroropfer findet, statt dessen aber zum Boykott französischer Produkte aufruft, weil Paris dem Islamismus den Kampf angesagt hat, dann lässt das eine Gesinnung erkennen, die auch in der Umwandlung von ehemaligen Kirchen in Moscheen zum Ausdruck kommt. Im national-islamistischen Taumel fördert Erdogan eine Eskalation, die auch unschuldige Opfer fordert. Und für die ist er mitverantwortlich.