Erdogans Offensive ein Triumph für Islamisten

Die türkische Offensive in Nordsyrien hat nach Angaben der kurdischen Autonomieverwaltung zur Flucht von fast 800 Angehörigen von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geführt. 785 Frauen und Kinder seien aus einem Lager bei Ain Issa geflohen, nachdem es in der Nähe türkische Luftangriffe gegeben hatte, teilte die Autonomieverwaltung am Sonntag mit.

Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) besteht international die Sorge, dass die tausenden inhaftierten IS-Kämpfer und ihre Angehörigen die Chance nutzen, um aus kurdischer Haft zu fliehen. In den kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien sind rund 12.000 IS-Kämpfer inhaftiert, darunter bis zu 3000 Ausländer. Ein Teil der Gefängnisse liegt unmittelbar in der Kampfzone. In Lagern in der Region leben zudem rund 12.000 ausländische Frauen und Kinder.

Doch nicht nur in den Gefangenenlagern lauert die islamistische Gefahr. Denn die türkische Armee setzt nicht nur auf eigene Kräfte, sondern vor allem auf die sogenannte Syrische Nationalarmee (SNA), deren Kämpfer zwar nicht dem IS angehören, aber dessen Ideologie im Wesentlichen teilen. Diese Extremisten nehmen den Türken beim Vormarsch in den kurdischen Gebieten offenbar die blutige „Arbeit“ ab: Am Samstag wurde eine führende Kurden-Politikerin mit mehreren Begleitern regelrecht hingerichtet (siehe Artikel links).

Türkei fördert Islamisten

Hervorgegangen ist die SNA Anfang Oktober aus dem nach internen Spaltungen eigentlich schon bedeutungslos gewordenen Rebellenbündnis Freie Syrische Armee (FSA). Die FSA hatte beim Angriff auf die syrische Kurdenmiliz in der Region Afrin Anfang 2018 eine tragende Rolle gespielt. Anfang Oktober schlossen sich die FSA-Milizen dann mit der Nationalen Befreiungsfront zusammen, einem vorwiegend islamistischen Rebellenbündnis, das Teile der Provinz Idlib kontrolliert und von der Türkei bezahlt, ausgerüstet und trainiert wird. Seitdem firmieren die Gruppen unter dem klangvollen Namen Syrische Nationalarmee und präsentieren sich als bewaffneter Arm der syrischen Exilregierung in der Türkei.

International wächst seit Tagen die Kritik an der Türkei. Nachdem mehrere EU-Staaten ihre Rüstungsexporte an Ankara auf Eis gelegt hatten, schränkten auch Deutschland und Frankreich am Wochenende diese ein. Österreich liefert seit 2016 kein Kriegsmaterial an die Türkei.

130.000 Flüchtlinge

Bei der Offensive wurden auf syrischer Seite laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bisher 104 kurdische Kämpfer und 52 Zivilisten getötet, während mehr als 130.000 Menschen in die Flucht getrieben wurden. Allein am Sonntag wurden demnach mindestens 14 Zivilisten getötet.

Die türkische Armee und ihre Verbündeten eroberten am Sonntag die Grenzstadt Tal Abyad. Es sei die größte seit Beginn der Offensive eingenommene Stadt, so die Beobachungsstelle. Nun richte sich der Fokus auf die Grenzstadt Ras al-Ain. Dort wurden gestern bei einem türkischen Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten laut einer Aktivistengruppe zehn Menschen getötet.

Assad schickt Truppen

Syriens Machthaber Bashir Assad sorgt unterdessen für die nächste Eskalation: Als Reaktion auf die türkische Offensive entsendet die syrische Armee nach Angaben von Staatsmedien Truppen in den Norden des Landes.