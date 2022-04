Erdogans Wahlkampfvorhut

Die Lira im Tief, die Inflation über 60 Prozent — die Türkei hat schon bessere Zeiten gesehen. Und der Ukraine-Krieg verheißt nichts Gutes für den einst von Russen und Ukrainern lebenden Sommertourismus.

Doch die Probleme sind auch hausgemacht. Staatschef Recep Tayyip Erdogan verordnete der Notenbank wider jede ökonomische Vernunft eine Bekämpfung der galoppierenden Inflation mittels Zinssenkungen.

Absehbar wird sich die Misere verschärfen. Das bedeutet: Bis zu den regulären Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Juni 2023 wird der schon spürbare Unmut der Türken sicher noch größer.

Vorgezogene Wahlen?

Vorgezogene Neuwahlen könnten den Schaden aus Sicht Erdogans und seiner AK-Partei begrenzen. Sechs Oppositionsparteien haben sich bereits mit einem Schulterschluss für einen früheren Urnengang gewappnet. Indizien für baldige Neuwahlen liefert die AKP selbst — auch in Österreich: Wie immer vor Wahlen wird die Union Internationaler Demokraten (UID) hyperaktiv.

So organisierte die Österreich-Filiale dieser AKP-Lobbyorganisation Ende März eine mehrtägige Werbetour hochrangiger Vertreter der Erdogan-Partei in der austro-türkischen Diaspora. AKP-Vizechefin Leyla Sahin Usta, AKP-Abgeordneter Yusuf Baser und Vizesozialministerin Kübra Güran Yigitbasi tingelten durch türkische Vereine, Geschäfte und Bildungseinrichtungen in Wien. Kontakte zu österreichischen Repräsentanten sind nicht überliefert, die Parlamentsdirektion hat keine Kenntnis vom Wien-Trip türkischer Abgeordneter.

Ein Date der Reisenden verdient besondere Aufmerksamkeit: Der Besuch bei Maarif Educational Institutions im 16. Bezirk illustriert das Bemühen um eine nachhaltige Sicherung des Einflusses auf die türkische Gemeinde.

„Weisheit Anatoliens“

Denn bei Maarif geht es um mehr als auf der Homepage angebotene „Lernbetreuung und Nachhilfe“. Alleingesellschafterin dieser GmbH ist die Maarif-Stiftung mit Sitz in Istanbul. Diese wiederum ist eine Gründung der türkischen Regierung zwecks Eindämmung der Gülen-Bewegung, die Erdogan für den Putschversuch vor knapp sechs Jahren verantwortlich macht.

Die Institution ist dem Präsidenten so wichtig, dass er sogar beim G-20-Gipfel vor drei Jahren in Osaka seinen Amtskollegen eine Kooperation mit Maarif nahelegte. Worum es geht, sagte Erdogan im November bei einem Maarif-Kongress: „Unsere Stiftung gibt das Wissen, das aus der Tradition der Wissenschaft und der Weisheit Anatoliens stammt, an junge Menschen in der ganzen Welt weiter. So trägt sie dazu bei, tugendhafte und qualifizierte Generationen … heranzuziehen.“

Polit-Islam mischt mit

Die Grenzen zwischen Religion und Politik sind dabei fließend: Maarif-Österreich wird von Bülbül Ersoy geleitet. Dieser kommt aus der Islamischen Föderation (IF), dem Österreich-Ableger der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG). Dokumentiert ist ein Treffen in der Wiener IF-Zentrale im Sommer 2021, bei dem sich Ersoy, Yusuf Yildiz von der türkischen Botschaft und IF-Bildungsbeauftragter Ali Kaya „über die Bildung der österreichischen Türken“ austauschten. Auch die Türkisch Islamische Union (Atib), die wie Milli Görüs nur religiöse Interessen zu vertreten vorgibt, taucht im Netzwerk von Maarif auf.

Erdogan kann also auf politisch-islamische Strukturen setzen. Warum ihm das in Österreich (wie in Deutschland) so wichtig ist, zeigen vergangene Wahlergebnisse: Bei der Parlamentswahl 2018 erreichte die AKP in der Türkei 43, in Österreich 63 Prozent. Bei der gleichzeitig abgehaltenen Präsidentschaftswahl kam Erdogan in der Türkei auf 53, bei den austro-türkischen Wählern dagegen auf satte 72 Prozent.

Wer die Autokratie nicht unmittelbar ertragen muss, ist ihr offenbar eher zugetan. Die türkische Diaspora könnte somit entscheidend sein für das politische Überleben von Sultan Erdogan.

