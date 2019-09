Erdrutsch im Tschad – Rund 30 Tote in Goldmine

Bei einem Erdrutsch in einer Goldmine im Nordwesten des Tschad sind rund 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Verteidigungsminister des Tschad, Mahamat Sala, sagte am Donnerstag, die Mine in der Nähe der libyschen Grenze sei Dienstag früh verschüttet worden. Vermutet wurde, dass mehr Opfer von den Erdmassen begraben wurden.