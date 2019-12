2019 sei ein „ereignisreiches und gutes Jahr“ gewesen, bilanziert LH Thomas Stelzer in einer weihnachtlichen Facebook-Videobotschaft, in der er auch besonders jenen dankt, „die an den Feiertagen für uns tätig sind“.

Allen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichen wünscht Stelzer „schöne Feiertage, ein gesegnetes Weinachtsfest und ein gutes neues Jahr“. Das ganze Video sehen Sie hier: