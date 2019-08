Erfolg für Haydn’sche Rarität

Von Kurt Lettner

Im Rahmen der Donaufestwochen im Strudengau kam es am Samstag zur „L’incontro improvviso“ (Hob. XXVIII b), zur „Unverhofften Begenung“ mit der 1775 von Joseph Haydn (1732-1809) komponierten gleichnamigen Oper. Es ist das Verdienst der Intendantin der Donaufestwochen Michi Gaigg, dass im Zuge dieser Veranstaltungsreihe Opernraritäten ausgegraben, zur Aufführung und damit zum Klingen gebracht werden.

Im Auftrag des Fürsten Esterhazy geschaffen

Die Oper „L’incontro improvviso“ ist eine von Haydns insgesamt 24 Opern, welche er in der Zeit von 1761 bis 1791 als Hofkapellmeister des Fürsten Paul Esterhazy meist im Auftrag des Fürsten geschaffen hat. Warum die Opern aus der Feder Haydns mit wenigen Ausnahmen nur selten gespielt werden, ist damit zu erklären, dass der Komponist keine die Zeit überdauernden Libretti zur Verfügung hatte und seine Opern damals ausschließlich im Hoftheater des Schlosses Esterhazy zur Aufführung gelangten. Diese Libretti sind meist von äußerst bescheidener Qualität, wobei anzumerken ist, dass Joseph Haydn sich diese nicht aussuchen konnte, sie wurden ihm vom Hof, das heißt vom Fürsten vorgegeben.

Wundervolle Musik, verwirrende Geschichte

Dass es eine richtige Entscheidung von Michi Gaigg war, „L’incontro improvviso“ aufzuführen, liegt weniger an dem Libretto — einer ziemlich verwirrenden Geschichte um die Entführung einer Prinzessin aus einem Harem, der Vergleich mit Mozarts „Entführung aus dem Serail“ bietet sich an —, sondern an der wundervollen Musik Haydns. Wie viel Empfindung der große Komponist in die lange Reihe von Arien, Duetten und Ensemble-Chören gelegt hat, lässt den manchmal doch sehr banalen Text vergessen, auch wenn er hier original auf Italienisch gesungen wurde.

Exakt und stilgerecht musizierendes Ensemble

Wie wichtig für Michaela Gaigg diese Opernwiederaufnahme ist, zeigt sich in der Betreuung der Aufführung durch das grandiose L’Orfeo Barockorchester unter ihrer Leitung. Das exakt und stilgerecht musizierende Ensemble trug wesentlich zum großen Erfolg der Premiere bei. Die temperamentvollen, manchmal sehr schnellen Tempi stellen sehr hohe Anforderungen an die Sänger, vor allem bei den reichen Koloraturen, die Joseph Haydn in nachbarocker Manier für seine Protagonisten komponiert hatte.

Diese entpuppten sich als sehr homogenes Ensemble: Elisabeth Breuer als einfühlsam singende Rezia, Robert Bartneck als sehr lebhaft agierender Ali, im Solo und in den Terzetten wundervoll singend: Anastasia Malm (Dardane) und Anna Willerding (Balkia). Markus Miesenberger punktete mit gut geführter Stimme als Osmin, Raffael Fingerlos überzeugte stimmlich als Calandro. Gewaltig der saalfüllende Bass von Michael Wagner als Sultan von Ägypten.

Die Inszenierung geriet durch die witterungsbedingte Aufführung im Rittersaal der Greinburg eher improvisiert, was für die Flexibilität der Akteure spricht. Wenig Zustimmung der Besucher fanden die Kostüme von Isabelle Reder, die eher an eine Strandszene als an ein orientalisches Geschehen erinnerten. Insgesamt wurde die Premierenaufführung der Openrarität durch das Publikum mit Beifallsstürmen für die Sänger wie auch für das Orchester dankbar honoriert.

Weitere Aufführungen — hoffentlich bei Schönwetter — im Hofe der Greinburg am 9., 10. und 11. August 2019 (jeweils 19 Uhr). Karten: Tel. 07268/26857

www.donau-festwochen.at