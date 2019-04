Erfolg: JVP redet „überall mit“

VOLKSBLATT: Sie sind mit 97,1 Prozent am Samstagabend als JVP-Landesobfrau bestätigt worden. Sind Sie stolz darauf?

PLAKOLM: Ich bin sehr stolz darauf und ich freue mich schon, dass wir mit einem neuen Team wieder durchstarten können. Ich habe mir ein sehr gutes Vorstandsteam ausgesucht, dass auch die ganze Bandbreite der Jugendlichen in OÖ abbildet. Wir vertreten als JVP Jugendliche zwischen 15 und 35 – in diesen 20 Jahren tut sich im Leben eines Menschen vermutlich am meisten: Vom Ausziehen über Ausbildung, vom ersten Job bis zur Familiengründung. Und das bildet sich im Landesvorstand ab, wir haben z. B. einen jungen Papa dabei.

Wenn Sie auf die vergangenen drei Jahre (Funktionsperiode) zurückschauen, was ist Ihr Fazit und gibt es etwas, was Sie diesmal anders machen wollen?

Das Fazit ist sehr, sehr positiv. Ich habe es als Landesobfrau auch leicht mit so tollen und engagierten Funktionären in den Ortsgruppen. Ein Erfolg ist, dass wir überall mitreden: wir stellen jetzt sechs JVP-Bürgermeister, 13 Vizebürgermeister und 550 Gemeinderäte in Oberösterreich und auch drei Abgeordnete im Nationalrat und den Bundeskanzler.

Was sind denn die nächsten Schwerpunkte der JVP in Oberösterreich?

Aktuell haben wir den Schwerpunkt JVP Zukunft. Wir haben vor einem halben Jahr diesen Entwicklungsprozess gestartet, da haben wir in den Ortsgruppen gefragt: Was brauchen und hätten sie gerne. Wo können wir sie von Landesseite unterstützen. Was sollen wir verbessern. Wir haben ja 250 Ortsgruppen — wir sind die einzige politische Jugendorganisation, die so flächendeckend unterwegs ist — und diese große Stärke wollen wir beibehalten.

Und welche Maßnahmen gibt es konkret?

Zum Beispiel haben sich einige Ortsgruppen gewünscht, dass man schon mit 14 mitmachen kann. Und das probieren wir nun aus mit einer einjährigen Probemitgliedschaft. Da kann man reinschnuppern und hat schon die ganzen JVP-Vorteile.

Ebenfalls am Samstag haben die Grünen und die FPÖ die Landesparteitage abgehalten. Warum soll man sich als Junger bei der JVP engagieren?

Weil wir die einzige Jugendorganisation sind, die wirklich ernst genommen wird und die sich auch selbst ernst nimmt. Wir können mitgestalten. In der ÖVP ist mittlerweile schon selbstverständlich, dass bei jeder Wahl Jugendliche an wählbarer Stelle kandidieren.

Sie sind nun auch in der Kommunal- und in der Bundespolitik aktiv. Wo ist es am spannendsten?

Es hat beides seinen Reiz und es ist fast ein bisschen ein Ausgleich, wenn man in einer Gemeinderatssitzung sitzt. Ein großes Thema derzeit ist etwa die Müllinsel, die wir in Walding noch haben und das macht auch Probleme. Im Gemeinderat muss man sich immer einen Partner suchen und kann die Dinge schneller umsetzen. Und man kriegt auch schnell eine Rückmeldung von den Leuten.

Das Gesprächsniveau im Hohen Haus ist für Zuseher bisweilen eher abschreckend. Inszenieren manche Politiker die Konfliktsituation nur für die Kamera, oder ist das Klima zwischen den Regierungs- und Oppositionsfraktionen wirklich so frostig?

In den Ausschusssitzungen geht es sehr konstruktiv zu. Da sind keine Kameras und da wird – von Mandataren aller Parteien – sachlich diskutiert nicht polarisiert, die Anträge werden durchbesprochen und etwaige Änderungen vorgenommen. Wenn es dann ins Plenum geht, wird halt dann versucht, sich zu profilieren und für die Öffentlichkeit zu inszenieren. Ich genieße eher die Arbeit im Ausschuss, wo man konstruktiv arbeitet.

Sie haben es auch schon in die Sendung „Willkommen Österreich“ geschafft. Ehrt es einen, wenn Sie in einer Comedy-Sendung vorkommen, oder ärgert es Sie?

Beim zweiten Mal anschauen, habe ich auch darüber lachen können. Und es gehört halt dazu, dass, wenn man in der Öffentlichkeit steht, jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird.

Die JVP ist auch ein Sprungbrett, der Landeshauptmann war JVP-Chef, der Bundeskanzler ebenso. Wo sehen Sie sich, wenn Sie mit 35 das Amt abgeben müssen?

Das dauert noch mehr als zehn Jahre und — wie viele Jugendliche — plane ich ehrlich gesagt nicht so weit voraus. Ich denke jetzt an das nächste Jahr und ich möchte so lange politisch aktiv sein, so lange es Freude macht und man etwas gestalten kann.