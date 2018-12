Erfolge Achleitners in Stein gemeißelt

In seiner 22-jährigen Tätigkeit bei den Eurothermen hat der jetzige Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner viel bewegt: Unter anderem hat er die früheren Landes-Kuranstalten zum größten Tourismusbetrieb des Landes aufgebaut und die Eurotherme Bad Schallerbach zur meistbesuchten Therme Österreichs gemacht. Dem wurde nun gebührend Rechnung getragen: Die im Jahr 2018 neu gestaltete und mit Meilensteinen der Unternehmensgeschichte versehene Thermen-Promenade wurde als Abschiedsgeschenk vom Unternehmen mit einem eigenen Meilenstein für Markus Achleitner versehen. „Es war eine spannende Zeit, in der ich gemeinsam mit einem tollen Team bei den EurothermenResorts viel bewirken konnte. Dass diese Erfolge nun von meinem Eurothermen-Team in Form eines eigenen Meilensteins verewigt wurden, ist natürlich eine tolle Anerkennung und freut mich ganz besonders“, betonte Achleitner bei der Präsentation mit seinem Nachfolger Thomas Prenneis.