Erfolgreicher Kick in einen Job

Eine Erfolgsbilanz zu einer Arbeitsmarktaktion von Land OÖ, Stadt Linz und AMS gab es am Dienstag zu verkünden: Seit 25 Jahren hilft das Berufsförderungsprogramm „KICK“ schwer vermittelbaren Jugendlichen beim Start in einen Job.

1700 Teilnehmer wurden seither betreut und 1100 davon erfolgreich am Arbeitsmarkt bzw. in Form einer anderen Qualifizierung integriert.

70 Prozent Erfolgsquote

Damit üben mehr als 70 Prozent der Klienten nach einem Jahr einen vermittelten Job aus. „Unsere sozialpolitische Verantwortung ist es, junge Menschen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen. Wer einen Job hat, ist unabhängig und hat sein Leben selbst in der Hand“, so Sozial- und Jugendlandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Karin Hörzing, Linzer Vizebürgermeisterin: „Mit ‘KICK’ hat die Stadt Linz bereits vor 25 Jahren ein innovatives Angebot gegen die Beschäftigungslosigkeit von Jugendlichen geschaffen. Dass der Erfolg noch immer anhält, freut uns als Stadt sehr.“ An oberster Stelle der KICK-Arbeit steht die Integration von Jugendlichen mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen.

Das können sein: Grundbildungsdefizite, geringes Selbstvertrauen, Fehlen eines sozialen Netzes etc. Das „KICK“-Jugendangebot stellt durchschnittlich 25 Plätze für Jugendliche aus Oberösterreich pro Monat zur Verfügung und wird von rund 80 Jugendlichen pro Jahr in Anspruch genommen.