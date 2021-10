Erfolgreiches Leichtathletik-Flair

Mit Ausnahme des Jahres 2013 hieß der Sieger des Österreichischen Leichtathletik-Cups, in dem nur österreichische und internationale Ergebnisse belohnt werden, immer TGW Zehnkampf-Union.

2021 hatten die Oberösterreicher 2000 Punkte Vorsprung — ein Staatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse bringt 36 Zähler — auf den ersten Verfolger SVS Leichtathletik.

„Verspürte nie Druck“

In der Punkteverteilung nach Bundesländern läge der Verein nach Nieder- und Oberösterreich an dritter Stelle, sechs von den besten acht ÖLV-Ergebnisse lieferten Olympia-Semifinalistin Susanne Walli und Co. sowie die männlichen Cup-Klassen.

U16, U18, U20, U23 und die Allgemeine führt allesamt die Zehnkampf-Union an. „Die Leistungen waren enorm“, kann Obmann Roland Werthner auf eine beachtliche Breite und auch Qualität in seinem Verein bauen.

„Es wurde uns immer Spaß und Freude vermittelt und ich habe auch nie einen Druck verspürt“, erklärte Walli das „besondere Flair“ aus dem „Freundschaften auch abseits des Sports“ entstanden seien.

Das Gefüge noch einmal stärken wird laut Trainer Georg Werthner die „echte Heimstätte“ bei der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Alle Beteiligten hoffen auf eine zeitnahe Bauverhandlung der Anlage, die bereits im Sommer 2021 fertig hätte sein sollen. DaGr