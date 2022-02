Erfolgreiches Programm an HTLs für mehr Mädchen in die Technik

Begleitung in MINT- und IT-Berufe für bisher mehr als 200 Schülerinnen

Das Mentoring-Programm an HTLs für die gezielte Begleitung von Mädchen in technische Berufe hat sich als voller Erfolg entpuppt: Derzeit läuft bereits die siebente Auflage des Programms, das jährlich an neun oö. HTLs durchgeführt wird und für eine nachhaltige Verbindung von Mädchen mit der Welt der Technik sorgen soll.

Insgesamt haben seit dem Start im Schuljahr 2015/16 mehr als 200 Mädchen an dem Projekt teilgenommen, wobei bei einer heurigen Befragung alle Teilnehmerinnen angegeben haben, in der Technik geblieben zu sein – entweder über ein technisches Studium oder mittels Eintritt in eine technische Firma.

Schwerpunkt wird bewusst in HTLs gesetzt

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. „Das Mentoring-Programm wirkt, wie die Erfolge zeigen. Wir setzen bewusst einen Schwerpunkt für junge Mädchen in unseren HTLs. Wir unterstützen die Mädchen an den Schulen durch Mentoren sowie der Vernetzung mit Wirtschaft, Politik und erfolgreichen Absolventinnen. Von den wertvollen Kontakten können die Teilnehmerinnen unmittelbar profitieren.“

Die Nachfrage nach qualifizierten MINT (Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaft, Technik) und IT-Expertinnen in OÖ steigt weiter. Mittlerweile steht jedes zweite IT-Unternehmen vor der Herausforderung, offene Stellen mit ausreichend qualifiziertem Personal zu besetzen.

Das Mentoring-Programm umfasst u.a. ein vierwöchiges Praktikum in einer Firma sowie mindestens fünf Treffen mit einem Mentor bzw. einer Mentorin dieser Firma.