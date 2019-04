Erfolgsquote liegt bei 50 Prozent

Von Roland Korntner

Der LASK träumt vom sechsten Einzug in ein ÖFB-Cupfinale, die letzte Hürde ist am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF eins) im Heimspiel in der TGW-Arena der SK Rapid. Die Bilanz der Athletiker nach bisher exakt zehn Teilnahmen an der Vorschlussrunde steht übrigens 5:5.

1962: Im ersten Halbfinale der Klubgeschichte war zu Hause gegen den GAK mit 0:2 Endstation.

1963: Ein Jahr später nahmen die Linzer die Hürde Kapfenberg (3:2), mussten sich dann aber im Finale der Wiener Austria mit 0:1 geschlagen geben.

Das goldene Jahr

1965: Das goldene Jahr des LASK, der nicht nur erstmals die Meisterschaft holte, sondern auch im Cup triumphierte. Jeweils eine Premiere, bis dahin waren alle Titel an Wiener Vereine gegangen. Auf dem Weg ins Endspiel schalteten die Athletiker Lokalrivale SVS Linz, Austria Klagenfurt, Sturm Graz und Admira Wien aus, der Titel wurde mit einem 1:0 (a) und 1:1 am 26. Juni in Linz fixiert. Die Tore erzielten in Wr. Neustadt Chico und auf dem LASK-Platz in der Paul-Hahn-Straße Viehböck.

K.o. durch Münzwurf

1967: In der Vorschlussrunde schossen die Oberösterreicher Schwechat mit 5:0 ab, dann gab es eine der bittersten Niederlagen. Das Finalduell gegen die Austria wurde nach zwei Spielen und dem Gesamtscore von 2:2 per Münzwurf für die Austria entschieden — Auswärtstorregel oder Elferschießen gab es damals noch nicht.

1970: Nach einem Weiterkommen gegen SW Bregenz — dieses Mal entschied das Los für die Athletiker — ging das Finale gegen Innsbruck mit 0:1 verloren.

K.o. im Elferschießen

1988, 1997, 1998: Jeweils im Halbfinale war gegen FC Tirol (2:4) und zweimal in Folge Sturm (0:2, 0:1) Endstation.

1999: Vor 20 Jahren erreichten die Linzer durch ein 2:0 gegen den SK Rapid zum letzten Mal das Endspiel, das im Wiener Happel-Stadion denkbar unglücklich verloren ging. Nach 120 packenden Cup-Minuten war es gegen Sturm Graz 1:1 (Vastic/Eigentor bzw. Hass trafen) gestanden, im Elferschießen setzten sich die Steirer mit 4:2 durch.

2017: So wie 1999 ging es in der Vorschlussrunde gegen Rapid, trotz bärenstarker Vorstellung musste der LASK mit 1:2 die Segel streichen. Zwar hatte Gartler die Führung Rapids durch Murg (76.) in der 90. Minute ausgeglichen, doch Joelinton schoss die Wiener zum 2:1 (93.).