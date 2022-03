Erfolgsrezept: Innovation und Nische

Beheimatet im Grenzgebiet von Schärding zu Deutschland hat sich der Fahrzeugbauer Schwarzmüller mit Sitz in Freinberg gut durch die Krise navigiert und blickt auch dank Innovationen in eine gute Zukunft.

Erstmals wurde heuer die 400-Millionen-Marke beim Umsatz überschritten. In einem sehr volatilen Umfeld will man heuer eine Summe von 460 Mio. Euro erreichen.

Stolz ist man, dass man sich als auf als Lkw-Anhänger spezialisiertes Unternehmen in seiner Nische als Platzhirsch beweisen konnte. In Österreich habe man 32 Prozent Marktanteil, in Ungarn 30 und in Tschechien rund 20 Prozent. Auch in den großen Märkten Deutschland und Polen sei man sehr gut unterwegs, wurde am Mittwoch betont.

Betroffen ist man aber nicht nur von den allgemeinen unsicheren geopolitischen Umständen, sondern auch direkt etwa durch den Strompreis. In Brandenburg sei der Strompreis durch den Anbieter um das Siebenfache angehoben worden, erklärt Geschäftsführer Roland Hartwig VOLKSBLATT-Gespräch.

Sehr große Stücke werden auf eine Zukunftsentwicklung gesetzt. Volocopter mit Sitz Baden-Württemberg und die Schärdinger wollen eine völlig neue Anwendung für den klassischen Transporttrailer schaffen. Eine mobile Start- und Landeplattform für eine elektrisch angetriebene Schwerlastdrohne wird entwickelt, heuer soll der erste Prototyp vom Stapel laufen.