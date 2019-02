„Erika“ lässt Februar warm ausklingen

LINZ – Für das Wochenende versprechen die Wetterprognosen etwas kühlere aber schöne Wintertage in Oberösterreich, nächste Woche könnte Hoch „Erika“ für Temperaturen um die zehn Grad sorgen. „Davor trübt sich heute Nachmittag der Himmel aber ein, Nebel kann aufziehen und in der Nacht auf Freitag kommt vor allem im Mühlviertel viel Regen“, weiß Wolfgang Traunmüller von Blue Sky Wetteranalysen in Attnang-Puchheim.

Der Freitag wird sehr nass, zunächst regnet es sogar bis in 1500 Metern Höhe, dann sinkt aber die Schneefallgrenze auf 700 bis 800 Meter herab. „In den Bergen dürfen sich die Wintersportler daher über zehn, in hohen Lagen sogar 30 Zentimeter Neuschnee freuen“, so Traunmüller im VOLKSBLATT-Gespräch. Damit steht am Ende der Semesterferienwoche dem Skivergnügen nichts im Wege. Allerdings fallen die Frühtemperaturen am Samstag und Sonntag mit minus 8 Grad eher kühl aus, tagsüber sind bis zu fünf Grad plus zu erwarten.

Anfang der kommenden Woche setzt sich aber das Hochdruckwetter in ganz Mitteleuropa kräftig durch. Bei so manchem wird ein Feeling von Vorfrühling aufkommen, wenn die Quecksilbersäule in den zweistelligen Bereich klettert. „Eigentlich ist es aber für Februar zu warm“, meint der Wetterexperte.

Erle und Hasel blühen bereits

In den wärmeren Gebieten in Oberösterreich, wie im Zentralraum, Donautal und den Föhntälern am Alpenrand, hat die Blüte von Erle und Hasel bereits voll eingesetzt. Vor allem in südexponierten Lagen ist mit einem deutlichen Anstieg der Pollenbelastung zu rechnen. Die mittleren bis höheren Lagen, darunter auch die Skigebiete, sind noch beschwerdefrei.me