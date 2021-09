Erkundungsreisen für Familien

Lange Nacht der Museen am Samstag, ein Weg könnte nach Steyr führen. Aufstieg und Krise, Kampf und Rebellion, großer Luxus und kleine Freuden, Industrialisierung und Innovation. Die OÖ. Landesausstellung erzählt an drei Standorten in Steyr bewegende Geschichten von Arbeitern, Bürgern und Adeligen, die bis heute Stadt und Mentalität der Menschen prägen.

Die wissenschaftlichen Leiter führen am Samstag durch die Ausstellungen und gewähren einen Blick hinter die Kulissen. In Begleitung von Kulturvermittlern erkunden Familien und Kinder spielerisch die Ausstellungen.

Im Innerberger Stadel sind Schauschmiede und Schmiedeworkshops bis 22 Uhr zu gustieren, im Museum Arbeitswelt ist in Führungen der Stollen der Erinnerung um 18 und 20 Uhr zu erkunden. Oder Schloss Lamberg: In den Prunkräumen wird um 18 und 20 Uhr eine Kostümführung zu „Katharina von Lamberg“ angeboten.

Sammelplatz für alle Besucher ist der „Treffpunkt Museum“ am Hauptplatz in Linz. Am Samstag sind dort Informationsbroschüren erhältlich und schon ab dem Vormittag die „ORF-Lange Nacht der Museen“-Tickets.

Das Ticket gilt an diesem Tag von 18 bis 1 Uhr. Dabei gelten das reguläre und ermäßigte Ticket als Eintrittskarte für alle beteiligten Museen und als Fahrschein für die Shuttlebusse. Reguläre Tickets um € 15,—, ermäßigt € 12,—, regionales Ticket um € 6,—. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre ist frei. Im Vorverkauf ist das Ticket bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich, in diesen und am „Treffpunkt Museum“ auch am Tag der Veranstaltung.

Noch einmal „Paradies“

Die Museen in Linz locken variantenreich, der „Höhenrausch. Wie im Paradies“ lädt mit 35 künstlerischen Beiträgen dazu ein, über eigene Träume, Wünsche und Sehnsüchte nachzudenken. Ein „Speed Date mit der Kunst“ veranstaltet das Francisco Carolineum, Direktor Alfred Weidinger und die Kuratoren beantworten Fragen zur aktuellen Ausstellung „Proof of Art“.

Das Schlossmuseum verkündet „Heaven Can Wait“, der Himmel kann warten. Die tierische Vielfalt der hauseigenen Sammlung wird beleuchtet, ein Blick hinter die Kulissen der Tierpräparation ermöglicht.

Haslacher Lebenswelten

In Oberösterreich nehmen auch heuer wieder zahlreiche regionale Museen an der „Langen Nacht“ teil. Gustostückerl wie der Alte Turm in Haslach, einst Teil einer Befestigungsanlage. Das historische Bauwerk bietet den idealen Schauplatz für die Präsentation der Haslacher Heimatgeschichte. Viele Exponate aus der Lebens- und Arbeitswelt machen die abwechslungsreiche Vergangenheit des Ortes spürbar, der 1256 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Sehenswert ein Modell von Haslach, das den Ort in der Zeit um 1800 originalgetreu nachstellt.