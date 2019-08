Ermacora/Pristauz bei Moskau-EM schon im Semifinale

Die Österreicher Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben am Samstag ihren Siegeslauf bei den Europameisterschaften der Beach-Volleyballer in Moskau prolongiert und stehen im Semifinale. Das als Nummer 23 gesetzte Duo besiegte im Viertelfinale die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner (10) 2:0 (21,18) und spielt am Sonntag um eine Medaille. Die Semifinalgegner standen vorerst noch nicht fest.