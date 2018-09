Ernährung soll Schule machen: „Müssen Bewusstsein schaffen“

Land OÖ will mit Ernährungsbildung Kinder und Jugendliche fit halten

LINZ — „Wir brauchen wieder mehr Bewusstsein für den Einfluss der Ernährung auf unsere Gesundheit und mehr Bewusstsein für den Wert und die Verarbeitung unserer Lebensmittel. Unser Ziel muss es sein, die Ernährungskompetenz bereits frühzeitig und spielerisch zu fördern“, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander am Montag bei der gemeinsamen Vorstellung mehrerer Bildungsinitiativen. Zusammen mit der Landwirtschaftskammer OÖ plant man mehrere Maßnahmen, damit Kinder und Jugendliche in einer Welt voller Fertiggerichte wieder mehr Bezug zu Regionalität und Saisonalität von heimischen Lebensmitteln bekommen.

Frühstück bei Kindern sehr unbeliebt

bezahlte Anzeige

Auch nach Zahlen besteht Handlungsbedarf: Rund 20 Prozent der 6- bis 14-Jährigen liegen laut schulärztlicher Untersuchung 2016/17 oberhalb des Normalgewichts. Das Frühstück als eines der drei Hauptmahlzeiten ist dabei wenig beliebt: Nur knapp die Hälfte der befragten Schüler einer internationalen Studie gab zudem an, morgens etwas zu essen — ein Drittel frühstückt „fast nie“. „Diese Zahlen sind bedenklich. Wir brauchen bereits im frühen Kindesalter Ansätze, um Bewusstsein für gesunde Ernährungsgewohnheiten zu schaffen“, sagte Hiegelsberger.

Landesbäuerin fordert eigenes Unterrichtsfach

Während das Schulfach „Ernährung und Haushalt“ die Thematiken Zubereitung und Verbraucherbildung bereits im Lehrplan an der Neuen Mittelschule behandelt, wird woanders nur sporadisch — wenn überhaupt — darauf eingegangen. Landesbäuerin Annemarie Brunner will mehr: „Konkret wollen wir die Einführung des Unterrichtsfaches ,Ernährungs- und Lebenskompetenz‘ für alle Schultypen und Schulstufen mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Lehrinhalten im Ausmaß von zwei Wochenstunden.“ Haberlander unterstützt dieses Vorhaben, verweist jedoch auch auf die vorhandene Bundeskompetenz in dieser Angelegenheit.

Mit dem Ernährungsblog „Schmeck’s“ will man mit Jugendlichen ab 16 Jahren im Internet verstärkt in Kontakt treten: Hier setzt man auf Kommunikation, Wissensvermittlung und Transparenz in der Wertschöpfungskette Lebensmittel. Dabei liefern Produzenten, Diätologen und Experten praxisnahe Informationen, während Food-Blogger mit Rezepten, Erfahrungen und Tipps zur Online-Gesprächskultur beitragen.

Weitere Maßnahmen und Initiativen umfassen unter anderem die Ferienaktion „Genusscamp Kochen mit Kids“, Gesunde-Jause-Checklisten für Kindergarten und Schule sowie Workshopangebote für Gesunde Gemeinden. „Gesundheit ist essbar. Das beste Ernährungstraining für Kinder ist, wenn Eltern und andere Bezugspersonen begeisterte Vorbilder sind. Umgekehrt bietet es den Kindern auch die Chance, neue Erfahrungen und neu Erlerntes in den Familienalltag einzubringen“, resümierte Haberlander.

hu