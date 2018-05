Erneut Anti-Regierungsproteste in der Slowakei

Zehntausende Menschen in nahezu allen größeren Städten der Slowakei sind am Freitagabend erneut zu Anti-Regierungsprotesten gekommen. Sie forderten grundlegende Veränderungen, die aus der Slowakei ein „besseres, gerechteres und anständigeres Land“ machen würden.

Seit dem Mord am Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Ende Februar habe sich in der Slowakei vieles geändert, eingeschlossen eines neuen Ministerpräsidenten und mehreren neuen Ministern, doch sei die politische Kultur die gleiche geblieben, begründeten die Organisatoren ihren Aufruf zu weiteren Kundgebungen. Zu den Protesten hatte die landesweite Initiative „Für eine anständige Slowakei“ gemeinsam mit der Hochschüler-Initiative „Es ist uns nicht egal“ aufgerufen.

„Vorabend der Hochzeit“, lautete das Motto der Veranstaltungen. Damit wollten die Teilnehmer die ermordeten Jan Kuciak und Martina Kusnirova gedenken, die am 5. Mai ihre Hochzeit feiern wollten. Die seit über zwei Monaten laufenden Polizeiermittlungen im Fall haben bisher zu keinerlei Ergebnis geführt. Protestkundgebungen waren auch in mehreren Städten im Ausland geplant, darunter auch in den tschechischen Städten Prag und Brünn.

In der Hauptstadt Bratislava hatten Tausende Menschen mit einem Protestmarsch durch die Stadt unmittelbar vor der Kundgebung im Zentrum gegen die sogenannte „Normalisierung“ im öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVS protestiert. Die dortigen Journalisten beklagen seit Wochen die „feindselige Stimmung“, in der sie unter Leitung des neuen Generaldirektors Jaroslav Reznik arbeiten müssten, sowie propagandistische Bemühungen ihrer Vorgesetzten. Kritische Reporter seien gekündigt worden, weitere Redakteure hätten den Sender aus Protest verlassen. Reznik war im vergangenen Sommer von den Regierungsparteien Smer und SNS an die Spitze des Senders gehievt worden.

„Eine der Lektionen, die uns der Tod von Jan Kuciak gelehrt hat, ist, dass sich auch die Öffentlichkeit hinter die Medienfreiheit stellen muss. Wir rufen nicht nur nach anständiger Polizei, Gerichten und Behörden, sondern auch nach anständigen und unabhängigen Medien, die keine Bediensteten von Politikern sind,“ erklärten die Protestierenden.

Kleinere Bürgerinitiativen, die bereits letzte Woche eine Unterschriftensammlung für Neuwahlen in der Slowakei gestartet hatten, setzten ihre Aktion auch bei landesweiten Veranstaltungen am Freitag fort. Die Kundgebungsteilnehmer konnten die Initiative direkt unterzeichnen. Mit 350.000 Unterschriften kann in der Slowakei eine Volksabstimmung erzwungen werden, Referenden über Neuwahlen fanden in den Jahren 2000 und 2004 statt. Allerdings wurde jeweils die vorgeschriebene Mindestbeteiligung verfehlt.

Kräftigen Rückhalt erhalten die Anti-Regierungs-Aktivisten indes auch von den Bauern. Hunderte Landwirte fuhren am Freitag mit ihren Traktoren und Maschinen in zahlreichen Regionen des Landes in die Straßen gefahren und blockierten den Nachmittagsverkehr. Sie forderten unabhängige Ermittlung der Betrügereien rund um Landwirtschaftssubventionen und Einführung von transparenten Geldflüssen bei Agrarhilfe. Auf Missbrauch der Agrargelder hatte der ermordete Kuciak in seinem letzten postum veröffentlichen Artikel hingewiesen.