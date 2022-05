Erneut kein Corona-Todesfall in Österreich

Es gibt weiter gute Corona-Nachrichten aus Österreich. Nach dem Sonntag sind auch am Montag keine Todesopfer zu beklagen gewesen. Seit Pandemiebeginn sind allerdings 18.303 Menschen an oder mit dem Virus verstorben. Innerhalb eines Tages gab es 2.658 Neuinfektionen, vermeldeten am Montag Gesundheits- und Innenministerium.

Derzeit befinden sich 772 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Am Sonntag waren das noch 790 Patientinnen und Patienten. Von den 772 Menschen mussten 62 auf Intensivstationen betreut werden. Das sind um vier mehr als am Sonntag.

In absoluten Zahlen – weitere Werte müssen von den Ministerien noch eingespielt werden – gab es die meisten Neuinfektionen in Wien mit 802 Fällen, danach folgen Niederösterreich mit 632, Oberösterreich mit 361, Steiermark mit 223, Kärnten mit 178, Salzburg mit 146, Tirol mit 144, Burgenland mit 90 und Vorarlberg mit 82 neuen Fällen.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es 4.215.150 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand haben sich 4.140.792 wieder von einer Infektion erholt.