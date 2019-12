Erneut Radmuttern gelockert

Nach etlichen Fällen im Innviertel waren Unbekannte in Steinerkirchen aktiv

Schon wieder haben Unbekannte Radmuttern an Auto gelockert. Nach mehr als einem Dutzend Fällen insbesondere im Bezirk Braunau haben die Täter in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) zugeschlagen.

An beiden Fahrzeugen eines Ehepaares wurden die Radmuttern gelockert.

Auch Wagen von Ehemann betroffen

Die 42-jährige Autobesitzerin nahm am 6. Dezember beim Fahren Klopfgeräusche wahr. Die Frau stellte ihren Wagen daher drei Tage später in die Werkstätte, wo festgestellt wurde, dass alle fünf Radmuttern gelockert waren. Dies erzählte die Frau ihrem Ehemann (45), woraufhin dieser die Bereifung seines Fahrzeuges kontrollierte. Dabei bemerkte er das Fehlen der Radmutterschutzkappe, die Radmuttern darunter waren ebenfalls gelockert.

Serie begann bereits im Sommer

Begonnen hatte die Serie Mitte Juni im Großraum Mattighofen-Schalchen (Bezirk Braunau). Seither wurden mehr als ein Dutzend Fälle angezeigt, darunter auch im Mühlviertel. Unfälle hat es bisher laut Polizei zum Glück noch keine gegeben.

Bislang sind bei der Exekutive nur wenige Hinweise eingegangen, wobei diese keine heiße Spur zu den Tätern gebracht haben. Werden die Unbekannten ausgeforscht, drohen ihnen hohe Haftstrafen. Denn es handelt sich dabei um vorsätzliche Gemeingefährdung mit einem Strafrahmen von einem bis zehn Jahren Haft.